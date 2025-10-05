Herido en una colisión entre un coche y un camión en Bargota

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 45 años, ha resultado herido en la madrugada de este domingo al colisionar contra un camión a la altura del kilómetro 71 de la A-12, en sentido Pamplona, en el término municipal de Bargota.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 5.25 horas y se han movilizado a efectivos de bomberos, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor del coche ha sufrido una herida en la cabeza y una contusión cervical de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.