Herido un conductor de 84 años al ser atropellado por su propio vehículo en Allín

Imagen del vehículo - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 84 años ha resultado herido este miércoles al ser atropellado por su propio vehículo en la carretera NA-718, en el término municipal de Allín.

Según han informado desde la Guardia Civil, el accidente ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 4,800. El herido, vecino de Pamplona, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico y una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, así como una ambulancia medicalizada.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aconseja, en caso de abandonar el puesto de conducción del vehículo, parar y desconectar el sistema de arranque, así como dejar accionado el freno de estacionamiento.