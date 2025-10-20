Herido un hombre de 37 años en una salida de vía en Peralta

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido este lunes en una salida de vía que se ha registrado en la carretera NA-660 en el término de Peralta, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El hombre, conductor y único ocupante del vehículo, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 5.29 horas en el kilómetro 2 de la citada carretera. Al lugar han sido movilizados bomberos de Peralta, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.