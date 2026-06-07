Herido un hombre de 72 años en una salida de vía con vuelco en Muruarte de Reta

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años resultó herido con pronóstico reservado este sábado por la tarde tras sufrir una salida de vía con vuelco con su vehículo a la altura del punto kilométrico 1,7 de la NA-601, en Muruarte de Reta.

El aviso del siniestro vial se recibió a las 19.20 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El hombre herido sufrió policontusiones con pronóstico reservado y fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra (HUN).