Herido un hombre de 74 años que circulaba en bicicleta al ser atropellado por un coche en Pamplona

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido este miércoles al ser atropellado por un coche en el cruce de las calles Río Ulzama con Río Irati, en Pamplona.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente se ha recibido a las 13.27 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la cadera y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.