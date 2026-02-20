Herido un hombre de 77 años tras una salida de vía en un camino rural en Baztan

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una salida de vía y la caída por un terraplen en un camino rural en el término de Baztan.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en la cabeza y pronóstico reservado.

El suceso se ha registrado en la zona de Maineko borda, en un camino que sale del kilómetro 4 de la carretera NA-1740, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han acudido Bomberos de Oronoz, equipo médico de Elizondo, ambulancia de soporte vital básico, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.

La zona era de difícil acceso. Los Bomberos han realizado el rescate por tierra. Se ha iniciado el traslado en la ambulancia de soporte vital básico y se ha realizado un transbordo a la ambulancia de soporte vital avanzado, para su evacuación al centro hospitalario.