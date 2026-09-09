Herido un hombre de 89 años al caer de la bicicleta en Pamplona

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 89 años ha resultado herido este miércoles en la calle Arcadio María Larraona, en Pamplona, al caer de la bicicleta en la que circulaba.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente se ha recibido a las 11.38 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.