Herido un joven de 24 años en una colisión entre una moto y un turismo en la PA-30, en Berrioplano

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años resultó herido en la noche de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la PA-30, a la altura del kilómetro 18, en el término de Berrioplano, según ha informado la Guardia Civil.

El suceso consistió en una colisión frontolateral entre una motocicleta y un turismo. Como consecencia, resultó herido el conductor de la moto, un joven de 24 años y vecino de Orkoien, quien fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se desplazaron una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra y una ambulancia de soporte vital básico. Agentes de Tráfico de la Guardia Civil se encargan de la instrucción de las diligencias, investigación de las causas y esclarecimiento del siniestro.