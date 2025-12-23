Herido leve un camionero de 42 años tras salirse de la vía y chocar contra la bionda en Baztan

Imagen del suceso - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 42 años ha resultado herido de levedad este lunes tras salirse de la vía y chocar contra la bionda en la carretera N-121-A, en Baztan.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, el accidente tuvo lugar a las 20 horas de ayer lunes a la altura del punto kilométrico 38,2. El accidente consistió en una salida de vía por el margen izquierdo, con daños en la bionda de seguridad.

El conductor, de nacionalidad serbia, fue trasladado en primer lugar al centro de salud de Oronoz y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra para su evaluación. La prueba de alcoholemia practicada al conductor del camión articulado arrojó un resultado negativo.

Agentes de Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargaron de la atención del siniestro, regulación de la circulación y de la instrucción de las diligencias correspondientes.