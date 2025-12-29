Herido leve el conductor de un patinete tras sufrir una colisión contra un coche en Pamplona

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años, que circulaba en patinete, ha resultado herido de levedad este domingo en una colisión con un coche en la calle Dr. Arazuri, en Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del accidente se recibió a las 20.18 horas, y el herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de carácter leve.

Hasta el lugar fueron movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.