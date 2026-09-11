Herido leve un varón de 37 años en un accidente de tráfico en Santesteban

Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 37 años resultó herido leve este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en Santesteban, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 20.11 horas en el kilómetro 1,5 de la carretera NA-4040, donde colisionaron un turismo y una motocicleta. Como consecuencia, el conductor de la moto, un varón de 37 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con contusion en extremidad superior.

Al lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Guardia Civil.