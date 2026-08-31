Herido un motorista tras sufrir una caída en Pamplona

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años que circulaba en moto ha resultado herido este lunes a primera hora tras sufrir una caída en Pamplona, a la altura del número 40 de la calle San Jorge.

El motorista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en el tobillo y pronóstico reservado.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, el aviso por el suceso se ha dado a las 6.50 horas. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal de Pamplona.