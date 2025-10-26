Herido muy grave tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete en Pamplona

Archivo - Imagen de archivode varios patinetes eléctricos. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años resultó herido muy grave la noche del sábado tras sufrir una caída cuando circulaba en patinete y sin casco. El suceso ocurrió en la rotonda que une la calle del Río Arga con el Paseo de los Enamorados, en Pamplona.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 22.31 horas del sábado y movilizó al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el herido fue trasladado por la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 38 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) y quedó ingresado con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.