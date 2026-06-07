Herido en una salida de vía en Yesa

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido este domingo al sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 51,8 de la carretera A-21, en el término municipal de Yesa.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 9.01 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor y único ocupante ha salido por sus propios medios del vehículo. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.