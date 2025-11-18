Herido un trabajador de 67 años al quedar atrapado por un tractor en Igantzi

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 67 años ha resultado herido este martes al sufrir un accidente con un tractor pequeño en Bordako Soroa, en Igantzi, y quedar atrapado por el vehículo.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 14.08 horas. El trabajador ha sido evacuado con un politrauma y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos del parque de Oronoz, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado, agentes de Policía Foral, y la Guardia Civil, encargada de las diligencias.

El equipo médico ha atendido al herido en el lugar. Su trasladado se ha realizado en primer lugar en ambulancia de soporte vital básico, si bien ha realizado un transbordo al helicóptero medicalizado, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.