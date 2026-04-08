Herido un varón de 67 años tras golpearse con una arqueta al caerse de la bicicleta en Muruzábal

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 67 años ha resultado herido este miércoles en Muruzábal tras golpearse con una arqueta al caerse de la bicicleta en la que circulaba.

Según han informado desde SOS Navarra, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 4,7 de la carretera NA-6016, se ha recibido a las 11.15 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un politrauma y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos del parque de Cordovilla, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.