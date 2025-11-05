Herido al volcar un camión por el viento en Tiebas

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido este miércoles como consecuencia del vuelco de un camión que iba vacío debido al fuerte viento. El accidente se ha producido la altura del kilómetro 76 de la AP-15, en el término municipal de Tiebas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 15.45 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.