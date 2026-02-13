Heridos dos motoristas en sendos accidentes de tráfico en Pamplona y en el Polígono Arazuri-Orkoien

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han resultado heridos este viernes por la mañana en sendos accidentes de tráfico que han tenido lugar en la rotonda Juan Pablo II con Adela Bazo (ubicada en el soto de Lezkairu, en Pamplona), y en el Polígono Arazuri-Orkoien.

Por un lado, un motorista de 41 años ha resultado herido al sufrir una caída en el kilómetro 20 de la PA-30, en el Polígono Arazuri-Orkoien. Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente se ha recibido a las 09.45 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en cadera y pierna, y su pronóstico es reservado. Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado (enfermerizada) y agentes de Policía Foral.

Por otro lado, un varón de 23 años ha resultado herido de levedad en un atropello de coche a moto en Lezkairu, en la rotonda Juan Pablo II con Adela Bazo.

El aviso del accidente se ha recibido a las 07.45 horas, y el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la pierna izquierda, de catácter leve. Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.