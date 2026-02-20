El Hospital Reina Sofía de Tudela celebra su 40º aniversario con "la proximidad" como "su mayor fortaleza"

La presidenta María Chivite con personal directivo y autoridades, en el 40º aniversario del Hospital Reina Sofía. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes en el acto celebrado con motivo del 40º aniversario del Hospital Reina Sofía de Tudela, donde ha destacado que el hospital tudelano "conoce su territorio, a su población y sus necesidades", y que se trata de un centro para el que "la proximidad es su mayor fortaleza".

En este sentido, ha defendido la importancia de los hospitales comarcales como "nivel imprescindible" de la sanidad pública, que "la empujan a ser un servicio verdaderamente universal, accesible, eficiente, justo y, sobre todo, más humano".

Chivite ha reconocido la labor de los profesionales del hospital. "Nada de lo que ha ocurrido aquí en estos cuarenta años se puede separar de quienes lo han hecho posible, de los centenares de profesionales que han recorrido a diario sus habitaciones, han ocupado sus quirófanos y consultas, han encendido los fuegos de sus cocinas y han limpiado sus pasillos", ha afirmado, al tiempo que ha dado las gracias por la "profesionalidad y el calor humano" de su personal.

Además de la presidenta, a la celebración del aniversario han acudido el consejero de Salud, Fernando Domínguez; el director gerente del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, Jon Guajardo; y la directora gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo. Han estado presentes también la vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra, Maite Esporrín; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, así como varios alcaldes y alcaldesas de otras localidades de la Ribera.

Asimismo, en el acto ha participado la primera persona nacida en el hospital tudelano, Claudia López, así como el ginecólogo que atendió su nacimiento, Enrique Martín, indican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Durante el acto, Chivite ha anunciado que el Ejecutivo foral ha culminado ya el plan funcional que determinará el diseño del nuevo espacio de urgencias del edificio. Según ha explicado, se han iniciado ya las conversaciones técnicas con el Ayuntamiento de Tudela previas a la licitación del proyecto, con el objetivo de cumplir "una reivindicación histórica" y poner en marcha unas urgencias "más cómodas y modernas, donde profesionales, pacientes y familiares contarán con un espacio a la altura de los estándares de la sanidad navarra".

40º ANIVERSARIO DEL HOSPITAL

La presidenta ha afirmado durante su intervención que el Hospital Reina Sofía de Tudela fue "un hijo muy buscado por la propia sociedad civil ribera". Como ha recordado, la iniciativa para la construcción de estas instalaciones sanitarias partió de una propuesta vecinal organizada en torno a la Comisión Gestora Popular Pro-Hospital Comarcal, que culminó finalmente con la construcción del edificio en el año 1986.

"El Reina Sofía inicial nació con apenas 140 camas y una plantilla de 320 profesionales, entre los que había 35 médicos", ha repasado Chivite, para remarcar después que "en las cuatro décadas que han pasado desde entonces, la criatura ha crecido y se ha hecho fuerte". Así, ha detallado que en la actualidad trabajan en el hospital "1.125 personas entre los que hay más de 200 facultativos; 380 profesionales de enfermería; 200 auxiliares; y 320 trabajadores más entre celadores, técnicos sanitarios, administrativos y especialistas en formación".

Ha incidido también en el aumento de la cartera de servicios e infraestructuras que se han incorporado recientemente al hospital, entre los que ha destacado la nueva unidad de hemodiálisis, el servicio de entero-resonancia, la extensión de la rehabilitación domiciliaria a todo el Área de Salud o el nuevo servicio de farmacia, "donde solo queda terminar de equipar e instalar el nuevo carrusel de dispensación de medicamentos para que esté plenamente operativo".

Igualmente, ha explicado que "solo en los últimos seis meses se han incorporado al hospital diecinueve médicos especialistas para rehabilitación, neumología, psiquiatría, radiología, urgencias, traumatología, cirugía general y urología, además de otros profesionales de diferentes perfiles", necesarios "para seguir haciendo de este hospital un referente en atención cercana".

"El Reina Sofía, junto con el García Orcoyen y el Hospital Universitario de Navarra conforman una red hospitalaria pública integrada", ha subrayado Chivite, "en la que cada centro tiene un papel definido en función de criterios clínicos, de seguridad del paciente, de sostenibilidad profesional y de calidad asistencial".

Durante su discurso en la apertura del evento, Ana Campillo ha reivindicado el Hospital Reina Sofía como unas instalaciones sanitarias que pertenecen a "todos los riberos y riberas", que tienen a los profesionales "como principal motor". "Nuestro hospital está profundamente vinculado al territorio", ha afirmado, destacando también que gracias al centro tudelano se ha configurado una "red sanitaria que tiene como centro a las personas".

MÁS DE 100.000 PERSONAS ATENDIDAS EN 2025

El pasado 2025, el Hospital Reina Sofía atendió a 102.213 habitantes, y tuvo 7.664 ingresos. Por su parte, se recibieron 119.821 consultas presenciales, y 17.088 presenciales. Respecto a los servicios prestados, se llevaron a cabo unas 5.800 intervenciones quirúrgicas, y se atendieron 664 partos por vía vaginal. También se realizaron más de 6.500 tratamientos de hemodiálisis, y 7.771 pruebas de Tomografía Axial Computarizada (TAC).

En cuanto a reconocimientos, en el año 2019 el Hospital Reina Sofía de Tudela se convirtió además en el primer centro español en obtener una certificación de calidad respecto a procesos asistenciales en casos de fractura de cadera.