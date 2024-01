Ibarrola acusa al nuevo equipo de Gobierno de "capitalizar" proyectos desarrollados por UPN

Critica que Chivite se reúna con Asiron cuando a ella le "negó" dicho encuentro institucional



PAMPLONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha acusado al nuevo equipo de Gobierno, liderado por Joseba Asiron (EH Bildu), de "capitalizar" proyectos desarrollados por UPN.

"El nuevo equipo de gobierno ha salido pronto a capitalizar algún proyecto nuestro, entre ellos, el de incluir a Pamplona en la Asociación de Automoción, el de la ayuda europea recibida para ser Pamplona Capital Mundial de la Pelota, el convenio con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la integración de Pamplona en la Red de Ciudades Interculturales... Proyectos realizados íntegramente por nosotros y en el que este equipo no ha añadido ni una coma, solamente capitalizar el trabajo hecho, o incluso anunciar ahora un patrocinio de Osasuna que forma parte de un acuerdo firmado en 2022 para tres años", ha señalado.

Según ha añadido Ibarrola este martes en una rueda de prensa, "lo que no ha salido a explicar es absolutamente nada" del balance de Navidad, "y nos sorprende porque habitualmente el Ayuntamiento hace balance de las acciones". "Me temo que aquí lo que no han querido es salir para no hablar de lo exitosa que ha sido la Navidad y las acciones que preparamos", ha considerado.

En este sentido, Ibarrola ha realizado un balance "muy positivo" de las actividades organizadas en Navidad, si bien "lamentamos tener que salir nosotros desde la oposición a tener que contar un balance de fiestas que debía hacer el equipo de gobierno".

"Han capitalizado algunos proyectos liderados, iniciados y terminados por nuestro equipo de gobierno, entiendo que hacerlo con la Navidad era un poco difícil de vender porque la ciudadanía evidentemente no es tonta, ya sabía quién lo había organizado y ya sabía a quién se debía el éxito", ha dicho, tras destacar que las asociaciones de comerciantes de Casco Viejo y del Ensanche "han valorado muy positivamente las iniciativas llevadas a cabo".

Ha explicado Ibarrola que al encendido de luces asistieron 4.800 personas, unas 80.000 a la suelta de farolillos, 4.300 personas al pregón de Navidad, 3.500 personas al saludo de Olentzero desde la Casa Consistorial, 2.200 personas visitaron a los Pajes reales, de los que 750 eran niños.

También ha dicho que 27.000 personas vieron los espectáculos de vídeo mapping y que unas 20.000 pasaron por la caseta de la ruleta ubicada en la feria de navidad. Además, 75.000 personas entraron a visitar el Belén del Zaguán del Ayuntamiento, 17.500 personas participaron en las actividades organizadas para niños en la plaza de la libertad, y 125.000 personas acudieron a la pista de hielo, de las que 21.782 patinaron.

En respuesta a los medios sobre las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las que incidía en que no había pactado con EH Bildu, Ibarrola ha indicado que "miente por sistema y además no se pone rojo". "Todo lo que habla Sánchez o los dirigentes socialistas en Navarra o en Pamplona es mentira por sistema. Sabemos perfectamente que lleva pactando con EH Bildu desde hace mucho tiempo, cuatro presupuestos en el Gobierno de Navarra, ahora mismo rápidamente tendremos el quinto, y lo que ha ocurrido en Pamplona es un secreto a voces. No tiene absolutamente ningún pase", ha dicho.

Según Ibarrola, "sabemos perfectamente que esto era una hoja de ruta perfectamente definida que han ocultado a los ciudadanos simplemente porque él probablemente hoy no sería presidente del Gobierno de España, y no le interesaba perder algo por ese acuerdo explícito vendiendo y entregando a EH Bildu la capital de Navarra".

AFIRMA QUE CHIVITE LE "NEGÓ" UNA REUNIÓN INSTITUCIONAL

En cuanto a la reunión mantenida este martes entre la presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde, Joseba Asiron, Ibarrola ha señalado que la socialista le "negó" a Ibarrola dicha reunión. "Desde el mismo agosto en cuanto fue presidenta solicité estar con ella, una reunión institucional a la que se negó y jamás me pude reunir con María Chivite siendo alcaldesa de la capital de Navarra. No podía reunirse conmigo simplemente por lo mismo que han hecho durante todos estos meses: porque tenían una hoja de ruta perfectamente definida y tenían que frenar, bloquear y tratar de hacer un relato inventado y falso que justificara algo que no han podido justificar", ha criticado.

Por otro lado, ha señalado que "no tengo por qué reunirme" con Asiron. "Yo estaré en todos los órganos que hay de funcionamiento habitual en este ayuntamiento, comisiones, plenos, junta de portavoces y ahí todo lo que haya que hablar, hablaremos y trabajaremos, pero me llamó cinco minutos después de saltar por los aires la moción de censura. No tenía nada que hablar con él", ha subrayado, tras añadir que "después me llamó otro día".

En este sentido, ha criticado que "no me ha llamado en los seis meses que hemos gobernado y no ha aparecido por el Ayuntamiento en seis meses". "Ha esperado plácidamente en el colegio mientras otros le hacían el caldo de cultivo lleno de mentiras y de difamaciones, intentando desprestigiarme con mentiras a nivel personal para venir de alcalde que ya había pactado Otegi con Sánchez. No tengo especial interés en reunirme a solas con él, entre otras cosas porque no me fío nada de la palabra de ninguno de los concejales que ahora mismo gobiernan Pamplona", ha reivindicado.

Preguntada por las elecciones vascas, ha manifestado que "estoy segura de que habrá un pacto de a quién facilitará el Partido Socialista el Gobierno de País Vasco, pero que puede ser otra entrega a Bildu o puede ser perfectamente el trozo de tarta que le toca al PNV, perfectamente también". "En todo caso, ocurrirá lo que a Pedro Sánchez le ha interesado para mantenerse en el sillón, sin pensar en ciudadanos ni de Pamplona ni de Navarra ni del País Vasco", ha dicho.

RECHAZA HACER "DEMAGOGIA" TRAS LA MUERTE DE UNA PERSONA SIN HOGAR

En otro orden de cosas, se ha pronunciado sobre la situación de personas sin hogar en Pamplona, y ha considerado que "no se puede hacer demagogia con un tema complejo que nosotros hemos trabajado duro para intentar resolverlo y en estrecha colaboración con el gobierno de Navarra, intentando también que lo asumieran otras entidades locales, porque es un problema que excede a Pamplona".

Según Ibarrola, "se nos han ocultado todos los informes supuestos que tenía el Departamento de Derechos Sociales". "Cuando nosotros trabajamos para abrir un nuevo albergue, en principio para 60-70 personas, se nos dijo que había un informe, que solamente podíamos abrir 44. Un día era por una excusa, al día siguiente era por otra. No hemos tenido acceso a esos informes", ha dicho, tras considerar que "todo formaba parte de la misma hoja de ruta".

Por otro lado, ha añadido que "yo no voy a hacer demagogia". "Estoy segura de que si una persona hubiera fallecido por causa del frío gobernando yo el Ayuntamiento, tendríamos a muchos de los que ahora gobiernan incendiando la calle. Yo no voy a hacer eso, pero lo que no puede hacerse es la demagogia de llegar y afirmar que habían resuelto el problema que habíamos trabajado los demás -porque el albergue lo abrimos los demás- y que a los tres días fallezca una persona", ha dicho. A su juicio, antes de "sacar pecho y sacar rédito de temas complejos a veces es mejor ser un poco más prudente y estar callado".