Ibarrola apuesta por hacer un "análisis autocrítico" en UPN con el objetivo de alcanzar el Gobierno de Navarra en 2027

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cristina Ibarrola, quien será la próxima presidenta de UPN al no presentarse otra candidatura al congreso que la formación celebrará el 28 de abril, ha apostado por hacer un "análisis autocrítico" del partido, "conservando sus principios y fortalezas", con el objetivo de seguir siendo la fuerza más votada y liderar el Gobierno de Navarra en 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una manifestación del sector agrario en Pamplona, Ibarrola ha afirmado que está "muy tranquila desde que inició este proceso" tanto si hubiera una o varias candidaturas a la presidencia. "UPN es un partido muy democrático, cualquiera se puede presentar. Lo importante es mantener el respeto durante todo el proceso y estar desde el día 29 todos a una", ha subrayado.

La regionalista se ha mostrado "absolutamente convencida de que hay gente con muchísimo valor, de diferentes sensibilidades, dentro del partido, que vamos a trabajar juntos para devolver a Navarra lo que merece, para que recuperemos la mejor sanidad, los mejores servicios sociales, la mejor atracción de empresas, de actividad económica, para volver a ser una tierra envidiada". "Para eso vamos a trabajar desde el primer día", ha afirmado.

Cristina Ibarrola ha señalado que, tras el congreso, habrá que hacer "un trabajo interno en el partido, que es lo que hace falta en estos tres próximos años". Ha asegurado que "no soy continuista" sino que "me gusta mucho evaluar constantemente el impacto de las medidas que haces y las políticas que hacemos". "Creo que hay que hacer siempre un análisis autocrítico de todo, pero conservando los principios y la fortaleza que tiene UPN como el único partido que realmente piensa solo por el bien de Navarra y por el bien de los navarros, con una gestión demostrada durante muchos años", ha señalado.

La futura presidenta de UPN ha destacado que la sociedad "está cambiando" y "hay que analizar constantemente cómo cambiar o modernizar mensajes para llegar más" a sectores como la juventud, la población migrante, los mayores, las mujeres, el sector agrario, los comerciantes, los transportistas o los sanitarios, con el objetivo de "analizar todo eso y hacer políticas útiles para la gente".

"Yo creo que hay mucha gente que cree que da igual quien gobierne, que la política no impacta en su vida, pero eso no es así y no es lo mismo quien gobierna", ha remarcado Ibarrola, que ha abogado por "prestigiar la política" y "hacer de la verdad y de la honestidad un valor". "La normalización de la mentira, como ha hecho el Partido Socialista, no puede ser que llegue a los ciudadanos", ha manifestado.

Así, ha resaltado que "voy a luchar por trabajar duro, por hablar con mucha gente, por escuchar y por una mejora continua de todo lo que hacemos para ser los mejores y continuar siendo no solamente los más votados sino los que gobiernen a partir de 2027".