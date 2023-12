Ibarrola dice que están "terminando" el anteproyecto de Presupuestos pero no ve viable presentarlo antes de fin de año

PAMPLONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que para la presentación de los presupuestos del próximo ejercicio "no tenemos fecha concreta pero estamos terminando de hacer el anteproyecto", si bien "antes del final de año veo muy complicado tener un pleno de presupuestos, irá seguramente después".

"No me parece lo relevante que se retrasen, me parece lo relevante intentar, de forma concienzuda, buscar un consenso lo suficientemente amplio. Me importa bastante más que llegar al 31 de diciembre, que casi doy por seguro que no", ha indicado.

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa. Según Ibarrola, "el intentar hacer un presupuesto lo más consensuado posible, el intentar consensuarlo con los grupos para que salga adelante, a veces no es factible tenerlo antes del 31 de diciembre". "No me parece que sea lo más relevante, lo más relevante es intentar buscar un consenso para que se apruebe", ha señalado, tras destacar que "de hecho el Gobierno de Navarra ya anunció" que "lo va a tener en marzo" y que la pasada legislatura el Ejecutivo "también se retrasó".

Ha añadido Ibarrola que en cuanto cuenten con una propuesta, que espera que sea "lo antes posible", tendrá lugar "esa segunda fase que ya anuncié, que será volver a llamar a los grupos con los que entendemos que podemos pactar un presupuesto y escuchar sus consideraciones, si tienen a bien el hacerlas, espero que sí, para poder modificar, cambiar, añadir, quitar aquello que consideren y tener un presupuesto para Pamplona lo antes posible".

"Si eso no ocurre volveremos al tercer proceso que es el de las enmiendas, pero yo espero que los grupos que no quisieron participar conjuntamente con un folio en blanco en la construcción con una propuesta concreta tengan a bien el modificarlos, porque estamos abiertos a tener un presupuesto consensuado y que pueda posibilitar lo mejor posible una gestión de Pamplona", ha manifestado.

A juicio de la alcaldesa, los grupos "lo van a tener bastante fácil si quieren hacer aportaciones, porque nosotros estamos buscando un proyecto que dé respuesta a proyectos que se comparten por una gran mayoría de grupos, o incluso incorporar proyectos que estaban en programas electorales de otros grupos que no estaban en el nuestro y que nos parecen positivos para la ciudad".