Ibarrola dice que "Pamplona ha pisado el freno y Asiron ha demostrado que no tenía un verdadero proyecto para la ciudad"

Afirma que PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "tendrán que pensar si quieren seguir siendo unas marionetas de EH Bildu"



PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado este lunes que, bajo el mandato de EH Bildu, la ciudad "ha pisado el freno" y el alcalde, Joseba Asiron, "ha demostrado que no tenía un verdadero proyecto para la ciudad".

"Estamos viendo una Pamplona al ralentí, una Pamplona en la que a Asiron ha echado el freno, una Pamplona liderada, eso sí, por esos que llaman 'el gobierno del cambio'. Efectivamente, es el gobierno del cambio, pero es el gobierno del cambio de opinión, es el gobierno del cambio de criterio, es el gobierno del cambio de valores. Porque desde que gobiernan actúan de forma totalmente diferente a como dijeron y defendieron que iban a actuar. Hemos visto cambios de opinión en Beloso, en Sarasate, en Civivox del Ensanche", ha manifestado.

Por su parte, ha subrayado que desde UPN "en este nuevo curso vamos a seguir insistiendo en dos prioridades" que son "grandes preocupaciones para los ciudadanos y que han sido totalmente abandonadas por Asiron", la seguridad y la mejora de la relación de los ciudadanos con la Administración.

Si bien ha apuntado que "no pretendo para nada ser alarmista", ha advertido de que "los robos con fuerza aumentaron un 40% en el primer trimestre de este año". "Somos, y es muy grave, la comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género, duplicando la media nacional, con un aumento de un 44%. Y hemos visto que en Sanfermines había menos denuncias, que es cierto, pero lo que no se dijo es que aumentaron los delitos más graves, los delitos con violencia, concretamente un 30%, los robos con fuerza, y más grave, aún si cabe, el incremento de un 72% de los casos de violencia sexista, contando hasta 8 de alta intensidad -recuerdo que en 2023 no hubo ninguno-", ha dicho, tras añadir que "lo lamentable y lo que no tiene explicación es que Asiron ocultó esta información".

A su juicio, seguridad, vivienda y la mejora de trámites con la Administración son "tres objetivos fundamentales" de UPN "que hoy están entredicho en esta ciudad". "Pamplona ha pegado un frenazo, tenemos un gobierno incapaz de afrontar ningún gran proyecto. Ha pasado casi un año y no tenemos encima de la mesa ningún proyecto relevante de ciudad. Nos han dicho que los trasladarán a finales de año", ha criticado.

Entre otros aspectos, Ibarrola ha indicado que el equipo de gobierno "ha renunciado a ingresar para Pamplona más de 30 millones provenientes de la carta de capitalidad, han perdido otro millón de euros de ingresos por servicios sociales obligatorios que tiene que financiar el gobierno de Navarra", y Pamplona "también va a perder ingresos porque no hay ninguna planificación urbanística de vivienda". "Tan solo, y esto tiene cuajo, los ingresos de más que va a haber en Pamplona provienen de la ponencia de valoración. Es decir, de los bolsillos de los ciudadanos", ha dicho.

En cuanto al destino de esos posibles ingresos, Ibarrola ha señalado que "de momento, ningún proyecto relevante para esta ciudad, solamente Sarasate, que bloquearon solo y exclusivamente para que no lo hiciera un gobierno de UPN".

"Hoy tenemos una Pamplona más gris y más apagada que hace un año. Se inventaron un relato, el de la falsa parálisis, que era una gran mentira. Hoy, en 2024, es cuando Pamplona ha pisado el freno y Asiron ha demostrado que no tenía un verdadero proyecto para la ciudad. Lo que estaba paralizado era porque ellos paralizaron y bloquearon adrede", ha apuntado, tras considerar que "la velocidad para seguir con los proyectos que estaban a medias está siendo bastante lenta".

A su juicio, EH Bildu "es hipocresía, es manipulación, es mala gestión, es lo contrario a progreso, y sigue siendo lo que siempre ha sido". Por ello, ha esperado que el Partido Socialista de Navarra "sea consciente de a quién decidió entregar la alcaldía de Pamplona".

"Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Contigo-Zurekin tendrán que pensar si quieren seguir siendo unas marionetas de EH Bildu, si quieren seguir solamente aplaudiendo a un alcalde que tiene frenada la ciudad, si van a seguir solamente priorizando sus sillones, o si en algún momento, no sé si ahora, dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de dos, van a pensar de verdad en Pamplona, van a pensar de verdad en los pamploneses y van a aprobar proyectos y hacer políticas que beneficien y piensen en el ciudadano, que es para lo que estamos todos en política", ha subrayado.

VIDEO Y TAJONAR

Preguntada por el video publicado en redes por UPN con un fotomontaje de Otegi llamando a la sede del Partido Socialista con una pistola en la mano y que acaba en el "enamoramiento" entre ambas formaciones, Ibarrola ha señalado que UPN "ya se pronunció, ya dijo lo que tenía que decir".

"Lo que creo es que no tenemos que tener constantemente debates de cortina de humo para no hablar de lo importante, nosotros queremos hablar de lo importante. Yo quiero hablar de que la sanidad está peor que nunca con más recursos que nunca, de que los jóvenes no pueden quedarse aquí porque no tienen oportunidades, de que no tienen acceso a vivienda y mientras hagamos debates de anécdotas, no abordamos lo importante. Ya nos pronunciamos, no tengo nada más que decir", ha dicho.

Por otro lado, en cuanto al posible acuerdo entre el Gobierno de Navarra y Osasuna para la recompra de parte de Tajonar, ha afirmado no tener más información al respecto. "Con Osasuna tenemos una relación fluida, como con otras entidades, no hemos abordado en concreto este asunto, y por parte del Gobierno no tienen por costumbre habitual preguntarnos ni adelantarnos ninguna información ni de esto, ni de nada en general. No tenemos más información", ha subrayado.