Ibarrola responde a Chivite que "si en el Gobierno de Navarra hay corrupción o mordidas lo dirán la UCO y la justicia"

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha respondido a la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, que "si en el Gobierno de Navarra hay corrupción o mordidas lo dirán la UCO y la justicia, no ella misma".

Así se ha pronunciado Ibarrola en una nota de prensa, en respuesta al balance de los dos años de legislatura realizado este lunes por la presidenta de Navarra, María Chivite, que en su intervención había afirmado que su Ejecutivo es un "Gobierno íntegro, transparente" y que "no ha habido corrupción, no ha habido mordidas y quien diga lo contrario, lo tendrá que demostrar".

Según Ibarrola, Chivite está "necesitada de escenificar unidad para tapar que cada vez está más débil y acosada, mientras es incapaz de ofrecer una sola explicación sobre la sombra de corrupción que rodea a su Gobierno".

Ibarrola ha criticado que "se haya escudado en que comparecía como presidenta del Gobierno para no responder preguntas sobre Santos Cerdán", puesto que "si la reputación de este gobierno está hoy en entredicho es por haber permitido que Santos Cerdán campara a sus anchas por él".

Por ello, ha acusado a Chivite de "no tener credibilidad para poder proclamar que preside un gobierno honesto". "La honestidad que proclama de su gobierno es la que defendía de Cerdán hasta dos días antes de entrar en prisión. Callar sobre Cerdán le delata", ha dicho.

La presidenta de UPN también se ha mostrado "sorprendida" por el hecho de que "Chivite se haya referido a la obra de Belate para poner en valor la necesidad de la infraestructura, algo que nadie cuestiona, pero ha vuelto a perder una oportunidad para explicarnos cómo terminó adjudicando la mayor obra pública de su gobierno a Santos Cerdán en un proceso plagado de irregularidades según los expertos jurídicos de la mesa de contratación".

Ibarrola también ha calificado de "inaudito" que Chivite "haya reiterado la plena colaboración de su Gobierno con las investigaciones y las comisiones parlamentarias", cuando "se ha ocupado de convertir la comisión de investigación del Parlamento de Navarra en un paripé para taparlo todo y en el que ha evitado que comparezcan tanto ella como otros cargos en entredicho por su participación en dicha adjudicación".

Entre las medidas que ha anunciado Chivite, Ibarrola también se ha referido al registro de lobbies que pondrá en marcha el Gobierno "para dejar constancia de la intención que persigue se persigue en las reuniones con el Gobierno".

"No es más que cumplir una obligación legal que lleva seis años incumpliendo. Si Chivite quiere ser tan transparente, que empiece por contar con pelos y señales el contenido de sus reuniones y las del resto del gobierno con Antxon Alonso", ha manifestado Ibarrola.

Respecto al resto de asuntos, Ibarrola ha lamentado que "hemos vuelto a ver una presidenta en las nubes que nos ha intentado vender una realidad virtual que no se cree nadie", ya que "nos ofrece una imagen de una Navarra referente mientras las listas de espera en sanidad y la lista de demandantes de vivienda protegida han tocado techo durante su gobierno".

"Nos ha contado también muchos planes e infraestructuras, para aparentar que el Gobierno hace muchas cosas, pero en realidad son las mismas que lleva prometiendo desde 2020, que no ejecuta nunca e incumple plazos de forma reiterada", ha criticado.

A su juicio, "Chivite ha querido mostrar una Navarra con solidez institucional, cuando lo cierto es somos foco de noticias y portadas por la presunta trama corrupta; y con unos servicios públicos de primera, cuando la realidad es que se los ha cargado con los mayores presupuestos de la historia".