Ibarrola (UPN) califica el acuerdo presupuestario alcanzado en Pamplona de "gran farsa"

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y presidenta del partido, Cristina Ibarrola, ha calificado el acuerdo presupuestario alcanzado por el equipo de gobierno de EH Bildu y el PSN en Pamplona de "gran farsa". Además, ha manifestado que "el hecho de que EH Bildu maneje el mayor presupuesto de la historia de Pamplona es una malísima noticia para los pamploneses, como ya ha quedado demostrado este año".

"El acuerdo se alcanzó el día que Otegi y Cerdán pactaron la moción de censura, por lo que esto es únicamente una escenificación, una gran farsa muy evidente, porque las enmiendas que supuestamente ha introducido el PSN son partidas ineludibles para el equipo de gobierno. Estos presupuestos no nacen de una negociación, porque el PSN no puede hacer otra cosa que aprobarlos y, por tanto, no hay negociación posible. El acuerdo presupuestario en Pamplona, al igual que la alcaldía de Asiron, nace de la corrupción de Cerdán", ha apuntado Ibarrola.

La líder foralista ha criticado al PSN por "postrarse una vez más ante EH Bildu, y más en unos días en los que Pamplona está siendo imagen nacional precisamente por lo que ha supuesto blanquear y empoderar a EH Bildu". "Aumento de la criminalidad, asentamientos ilegales focos de conflictividad, una violación presuntamente múltiple en el entorno de uno de esos asentamientos ilegales y la vuelta brutal del terrorismo callejero, la kale borroka de grupos de jóvenes de la izquierda radical abertzale, que hace unos días sembraron de odio y violencia el campus de la universidad de Navarra y las calles de Iturrama. Esta es la Pamplona liderada por EH Bildu, pero al PSN no le importa con tal de mantener a Sánchez y a Chivite en el poder y que EH Bildu contribuya a tapar toda la presunta trama corrupta del Partido Socialista", ha valorado.

Sobre los presupuestos anunciados, Ibarrola ha señalado que "es evidente que, a través fundamentalmente de las subidas de impuestos, el Ayuntamiento recauda más que nunca, pero también es evidente que, con los mayores presupuestos de la historia de la ciudad, cada día es más complicado acceder a una vivienda, cada día las calles son más inseguras y aumenta la criminalidad, y cada día hay más gente durmiendo en la calle". "No hay ningún proyecto nuevo ni nada que vaya a contribuir a revertir los problemas de Pamplona. EH Bildu es el peor gestor posible y este es el resultado. Es una malísima noticia para los pamploneses", ha manifestado.