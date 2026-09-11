Ibarrola (UPN): "Nadie se cree que el director general de Obras Públicas actuara a espaldas del Gobierno"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - UPN - Archivo

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este viernes que "nadie se cree que el director general de Obras Públicas e Infraestructuras, Pedro López, actuara a espaldas del Gobierno de Navarra en todo lo relacionado con la adjudicación y el modificado de las obras de Belate". "Es imposible que el consejero Óscar Chivite y la propia presidenta María Chivite no estuvieran informados", ha abundado.

Ibarrola ha indicado, en un comunicado, que "el director general estuvo dos meses largos dudando de si firmar o no la adjudicación de las obras". "Pero, finalmente, firmó por las presiones que indudablemente recibió y que la Justicia deberá determinar. Tanto Pedro López como el Gobierno se negaron a llevar la licitación a la Junta de Contratación, tal y como pedimos desde UPN. Al parecer, tenían demasiada prisa por adjudicar las obras a la empresa de Santos Cerdán y no querían que nada se lo entorpeciera", ha explicado.

A partir de ahí, ha añadido la presidenta de UPN, "ya no le quedó más remedio que seguir adelante e ir aprobando todo lo que fue solicitando la UTE en la que estaba la empresa de Santos Cerdán, incluida la firma de la resolución que daba luz verde al modificado de las obras que se planteó antes incluso de haberse iniciado, sin informes técnicos ni jurídicos, y pese a que sí había un informe de los redactores del proyecto en el que se concluía que no se justificaba y no era necesario". "Las decisiones de Pedro López fueron esenciales, pero todo eso no lo hizo solo", ha opinado.

Además, Cristina Ibarrola ha afirmado que "todo lo que estamos conociendo en torno a Belate nos va dando la razón". Y ha agregado que "desde el minuto uno dijimos que había sospechas fundadas de un posible caso de corrupción mezclado con la trama presuntamente liderada por Cerdán, lo denunciamos en la Guardia Civil y ahora el caso Belate se está investigando por orden de un juez y cada día pinta peor".

ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

Por otro lado, la presidenta de la formación foralista ha sostenido que "lo verdaderamente inaudito es que Chivite intentara utilizar la fórmula del enriquecimiento injusto para pagar lo que el interventor general ya había dicho que era ilegal y que remitieran esto a la asesoría jurídica para ver si encontraban un subterfugio legal". "El funcionariado navarro, lógicamente, les ha vuelto a parar los pies", ha expuesto.

Para la presidenta de UPN, "el Gobierno de Navarra no puede seguir empeñado en abonar unas obras realizadas fuera del proyecto original". "Hacerlo sería justificar un modificado que no está aprobado y, por tanto, avalar unas actuaciones que no formaban parte del proyecto que en su momento se adjudicó y acerca de las que la Intervención General emitió un reparo suspensivo", ha comentado.

"El Gobierno de María Chivite dio la orden de continuar las obras, pese al informe de reparo suspensivo de la Intervención General. María Chivite debe aclarar lo antes posible qué va a pasar ahora con las obras y qué implicaciones de todo tipo, incluidas las económicas, va a tener para todos los navarros y las navarras", ha manifestado, para concluir que se trata de "unas obras que la Asesoría Jurídica apunta a que se deberían haber vuelto a licitar".