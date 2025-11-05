Identificado el autor de un vuelo prohibido de dron durante los incidentes en la Universidad de Navarra

Agentes de la Policía Nacional vuelan un dron en el entorno del campus de la Universidad de Navarra. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y propuesto para sanción al propietario de un dron que realizó un vuelo no autorizado el pasado 30 de octubre durante el transcurso de los incidentes ocurridos en el campus de la Universidad de Navarra, y que interfirió en el trabajo de los especialistas de medios aéreos "de una forma grave".

Ante estos hechos, la Policía Nacional procedió a neutralizar la aeronave no tripulada impidiendo que hubiera daños sobre las personas o sobre las instalaciones.

Ante la gravedad de esta actitud se procedió a realizar un dispositivo por parte de miembros de la Unidad Aérea de esta Jefatura Superior, apoyados por indicativos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, pudiendo localizar en el barrio de Iturrama al presunto autor de los hechos, cuando introducía el dron a través de la ventana de un sexto piso.

Finalmente se logró identificar al propietario de la aeronave, incautándole la misma y realizando la correspondiente propuesta de sanción a las autoridades competentes por infracción de la ley de seguridad ciudadana y de seguridad aérea, por tratarse la zona de vuelo en las proximidades del entorno aeroportuario.

La Policía Nacional ha recordado que la utilización de un dron en espacio público "no es un juego" y que la infracción de estas normas conlleva multas que pueden alcanzar una cuantía de entre 60 euros y 45.000 euros en el caso que se determine que sea una infracción leve, entre 45.001 euros y 90.000 euros en caso de infracción tipificada como grave y entre 90.001 euro y 225.000 euros en caso de infracción muy grave.