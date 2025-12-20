El IES Navarro Villoslada conmemora el décimo aniversario de la implantación del Bachillerato Internacional

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El instituto de Educación Secundaria Navarro Villoslada de Pamplona conmemora este sábado, 20 de diciembre, el décimo aniversario de la implantación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) en Navarra.

La dirección del centro, profesorado actual y pasado del programa, alumnado que a lo largo de estos diez años ha obtenido el diploma y diversos responsables de la comunidad educativa navarra se van a dar cita a las 12.00 horas en el salón de actos del instituto para asistir a los actos programados con motivo del aniversario.

El instituto Navarro Villoslada fue el centro impulsor y primer instituto de Navarra en implantar el Bachillerato Internacional, "un programa educativo de reconocido prestigio y alto nivel de exigencia académica, que fomenta el pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de investigación en todas las asignaturas, la proyección internacional y la formación integral del alumnado". El programa del Diploma, además, se caracteriza por "fomentar la visión interdisciplinar y no parcelada del conocimiento", destacan desde el Gobierno de Navarra.

A lo largo de estos diez años, 122 alumnos y alumnas del IES Navarro Villoslada han obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, "un logro que refleja el compromiso del IES Navarro Villoslada con la excelencia educativa y el esfuerzo conjunto de alumnado y profesorado", valoran desde el Ejecutivo.

Con el objetivo de mostrar la importancia de "los conocimientos interdisciplinares, la investigación y la reflexión ética, pilares del programa del Bachillerato Internacional", la CEO de Human AI, María Beúnza, impartirá una charla sobre la Inteligencia artificial y la importancia de estudios interdisciplinares (Caso Human AI). Habrá además una mesa redonda de profesorado, otra de alumnado y actuaciones musicales.