El IESO Pedro de Atarrabia recibe el Premio Nacional de Educación para la Solidaridad Global 'Vicente Ferrer' 2026. - COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IESO Pedro de Atarrabia de Villava ha sido distinguido con el Premio Nacional de Educación para la Solidaridad Global 'Vicente Ferrer' 2026, concedido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El reconocimiento premia el proyecto 'Los Derechos Humanos no son un cuento', desarrollado por el centro y coordinado por la Asociación Navarra Nuevo Futuro, en el marco del programa 'Escuelas Solidarias'.

Con este nuevo reconocimiento, Navarra suma ya 18 Premios Nacionales desde 2009, año en que comenzó el programa 'Escuelas Solidarias'.

El IESO Pedro de Atarrabia ha recibido uno de los 15 Premios Nacionales de Educación para la Solidaridad Global Vicente Ferrer 2026. La AECID y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reconocen iniciativas educativas que "promueven la justicia social, la sostenibilidad, los derechos humanos y la ciudadanía global desde las aulas".

El proyecto 'Los Derechos Humanos no son un cuento', ha permitido al alumnado acercarse a los derechos humanos desde una metodología "participativa y vinculada a la realidad". A lo largo del curso, los estudiantes han trabajado cuestiones como los derechos humanos, las migraciones, la convivencia, la sostenibilidad y el diálogo intercultural mediante encuentros con personas defensoras de derechos humanos de El Salvador, Perú y Senegal, intercambios culturales internacionales y diversas acciones comunitarias desarrolladas en su localidad.

Entre las iniciativas llevadas a cabo destaca la recuperación de la radio escolar "como herramienta educativa y de transformación social". El alumnado investigó, debatió y produjo varios pódcast sobre derechos humanos y ciudadanía global, llegando incluso a participar en el programa Ser Solidarios de Cadena SER Navarra para compartir su experiencia.

Como parte del reconocimiento, dos docentes de cada uno de los centros premiados participarán, del 13 al 18 de octubre, en un seminario de intercambio y formación en Marruecos organizado por la AECID.

Durante esta estancia conocerán de primera mano proyectos de la Cooperación Española, compartirán experiencias con otros centros educativos y organizaciones locales y reforzarán la dimensión internacional de sus iniciativas educativas.

El acto oficial de entrega de diplomas tendrá lugar el 19 de octubre en la sede de la AECID, donde se reconocerá públicamente el compromiso de los centros educativos con una educación transformadora y se fortalecerá la red de escuelas que impulsan la solidaridad global desde las aulas.

18 PREMIOS NACIONALES A CENTROS NAVARROS DESDE 2009

Este nuevo reconocimiento eleva a 18 los Premios Nacionales obtenidos por centros educativos navarros desde 2009, cuando comenzó el programa 'Escuelas Solidarias'.

Impulsado por la Coordinadora de ONGD de Navarra, en colaboración con los Departamentos de Educación y de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, 'Escuelas Solidarias' promueve la Educación para la Ciudadanía Global en los centros educativos, "favoreciendo que el alumnado comprenda las desigualdades existentes, analice sus causas y consecuencias y desarrolle valores de solidaridad, justicia social y compromiso con la transformación social".

A lo largo de estos años, el programa ha permitido que miles de estudiantes navarros trabajen cuestiones como los derechos humanos, la igualdad, la sostenibilidad, la cultura de paz y la cooperación internacional desde un enfoque educativo transformador.