La Iglesia de los Padres Carmelitas y Baluarte, escenarios de los cuatro conciertos del Festival de Música Sacra

PAMPLONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Sacra de Pamplona ofrece hasta el próximo martes cuatro conciertos que llevarán la música de Coral de Cámara de Pamplona, Nordic Voices, Federación de Coros y Sinfonietta de Pamplona al centro de la ciudad.

El viernes y el sábado la iglesia de los Padres Carmelitas, ubicada en el número 72 de la calle Descalzos, acogerá a partir de las ocho de la tarde los recitales 'Hispanica Versio', 'Lamentation-Consolation' con entrada gratuita hasta completar aforo. El domingo y el martes, a la misma hora, esta propuesta del Ayuntamiento de Pamplona se trasladará al Auditorio Baluarte con la puesta en escena de la 'Gran Miserere de Hilarión Eslava' y 'Lacrimae Rerum'.

La Iglesia de los Padres Carmelitas acogerá este viernes a las ocho de la tarde la 'Hispanica Versio' de la mano de la Coral de Cámara de Pamplona. Con David Gálvez al piano y en la dirección, esta propuesta traslada a los asistentes a 1903 cuando Pío X impuso una vuelta al canto gregoriano y a los polifonistas clásicos en "una clara reacción contra los elementos profanos que poblaban la música religiosa". Este impulso se materializó no sólo en la transcripción y edición de estas piezas, sino también en nuevas composiciones modernas en 'stile antico'. El programa que ahora se ofrece se compone de diez obras con versiones de Manuel de Falla, Tomás Luis de Victoria o el propio David Gálvez, ha informado el Ayuntamiento.

El sábado, la Iglesia de los Padres Carmelitas acogerá el estreno mundial de la obra 'Excpectans Expectavi', con la presencia de su compositor, David Bratlie. Se trata de uno de los compositores noruegos más prominentes en la actualidad, que compone habitualmente para grupos de cámara, solistas, orquestas y música electroacústica. Será interpretado por la formación 'Nordic Voices', cuyos miembros están graduados en la 'Norwegian Academy of Music or the Opera Academy' en Oslo. Interpetan repertorios que van desde la música medieval hasta la música contemporánea, explorando amplios espectros de la expresión musical, desde el canto llano hasta estrenos de obras que les componen por encargo. El programa, en esta ocasión, se divide en dos partes. La primera de ellas, 'Lamentation', se compone de cinco temas, y la segunda, 'Consolation', tiene un total de cinco.

DOS ÚLTIMOS CONCIERTOS EN BALUARTE

El Festival de Música Sacra se cerrará con dos actuaciones en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte el domingo y el martes. El domingo 10 de abril, a las 20 horas, la Federación de Coros de Navarra interpretará el 'Gran Miserere' del compositor navarro Hilarión Eslava, estrenado el 1837. La Federación de Coros de Navarra continúa recuperando patrimonio cultural y musical y buscando esa conexión con el público mediante la música sinfónico coral. En esta ocasión, el Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra y la Joven Orquesta de Pamplona estarán acompañados de la soprano Cristina Sevillano, la alto Lucía Gómez, el tenor José Luis Sola y el bajo Iñaki Fresán. Las entradas se venden al precio de 10 euros en las taquillas de Baluarte y www.baluarte.com.

El último concierto será el 12 de abril, también a las 20 horas. Lo protagonizará la Sinfonietta de Pamplona, bajo el título 'Lacrimae rerum'. 'Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangent' deriva del Libro I de la Eneida, del poeta romano Virgilio, que se podría traducir como 'Hay lágrimas en el corazón de las cosas'. Esta frase se acerca al concepto milenario de anima mundo, es decir, el alma del mundo, un sentido de melancolía poética como principal reacción emocional ante la vida. Contiene tanto el amor como la pérdida; la vida y la muerte; la crucifixión y la resurrección. Durante el concierto, con entradas al precio de 13 euros que se pueden adquirir en Baluarte y www.baluarte.com, se podrán escuchar obras de L. Boccherini, J. Offenbach o J. Haydn.