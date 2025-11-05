El INAI celebra sus 30 años destacando su trayectoria y resaltando que queda "mucho camino para la igualdad real"

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Treinta años después de su creación, el Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI/NABI) ha celebrado su aniversario con un acto conmemorativo en la sala Zentral al que han asistido representantes institucionales, asociaciones feministas, colectivos sociales y personas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido a construir "una Navarra más justa e igualitaria", según ha destacado el Gobierno foral. En el acto, la presidenta de Navarra ha afirmado que “a la Navarra más igualitaria de la historia le queda aún mucho camino por delante para alcanzar la igualdad real”.

Con el lema ‘+30 años de feminismo y políticas públicas de igualdad’, la celebración se ha planteado como un espacio de encuentro y reencuentro, una parada en el camino para recordar el trabajo recorrido, tomar aliento y reafirmar los retos que siguen marcando la agenda feminista en Navarra. Así lo ha señalado la pesidenta Chivite, que en su discurso de apertura ha destacado que “es posible seguir denunciando el machismo sistémico e histórico que seguimos sufriendo las mujeres con la celebración por las metas alcanzadas”.

En este sentido ha puesto en valor el trabajo realizado desde el INAI/NABI en todos estos años. Un recorrido, ha dicho, “empujado por asociaciones, entidades locales, partidos políticos y, sobre todo, por el movimiento feminista organizado, que ha estado atento y vigilante para que no se perdiera el ritmo y se avanzara siempre hacia la dirección correcta”.

Además, Chivite ha advertido de la resaca regresiva que estamos viviendo: “Nos intentan convencer de que ya está todo hecho. Que nos conformemos”. Por ello, la presidenta ha recordado que “los avances en igualdad son el resultado del trabajo colectivo” y ha insistido en la necesidad de “seguir trabajando conjuntamente por la igualdad entre mujeres y hombres y por un cambio de modelo social y un nuevo concepto de ciudadanía que ponga en valor la sostenibilidad de la vida y que rompa con estereotipos y roles de género”.

Al acto también han asistido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna; la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro; la teniente de alcalde de Pamplona, Garbiñe Bueno; el Defensor del Pueblo, Patxi Vera; la diputada Adriana Maldonado y la directora gerente del INAI/NABI, Patricia Abad, que ha sido la encargada de clausurar el acto.

El Gobierno foral ha destacado que la historia del INAI/NABI no puede entenderse sin el movimiento feminista navarro, que desde los años setenta fue tejiendo redes, reivindicaciones y estructuras que acabarían dando forma a las primeras políticas de igualdad institucionales.

En 1976, en Pamplona, tuvo lugar la Primera Jornada de Debate en torno al Feminismo en Navarra, un encuentro histórico en el que participaron mujeres de diferentes sensibilidades y orígenes sociales. Aquel año, mientras el Código Penal todavía castigaba conductas como el aborto, el adulterio o las relaciones entre mujeres, el feminismo navarro levantaba la voz por la libertad, la salud sexual y reproductiva, y la autonomía personal.

Dos años después, en 1978, se creaba la Coordinadora Feminista de Navarra, una de las primeras del Estado, que articuló el trabajo colectivo de asociaciones como Andraize, pionera en temas de salud sexual, o los grupos de mujeres de la Txantrea, que impulsaron los primeros recursos de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia.

El movimiento feminista fue, así, el motor social que empujó a las instituciones a crear, en 1995, el Instituto Navarro de la Mujer —hoy INAI/NABI—, consolidando un vínculo histórico entre la lucha colectiva y las políticas públicas.