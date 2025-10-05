Se incendia un coche tras chocar contra una acequia en Gallués

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de bomberos del parque de Navascués intervinieron este sábado por la tarde para extinguir el incendio de un vehículo que había impactado contra una acequia tras sufrir una salida de vía en la NA-178, en el término municipal de Gallués.
Según informan desde el servicio de Bomberos de Navarra en la red social X, el fuego afectó a una zona de cultivo pero no llegó a extenderse.
Sólo se produjeron daños materiales y no hubo personas afectadas como consecuencia del accidente.