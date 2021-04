Induráin advierte de que Navarra "está todavía en un riesgo muy elevado" y que los hospitales están "muy tensionados"

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que "aunque se ha empezado a contener relativamente la cuarta ola", la Comunidad foral "está todavía en un riesgo muy elevado" y ha advertido de que los hospitales están "muy tensionados".

"Los números son altos y suponen un salto tanto en el total de ingresos como en la gravedad respecto a los ingresos de las olas anteriores", ha comentado Induráin, para recordar que "la cepa británica está suponiendo un aumento importante en los ingresos".

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por el director general de Salud, Carlos Artundo, Induráin ha explicado que este martes se registraron en la Comunidad foral 196 casos positivos, tras realizar 2.774 pruebas, lo que supone una tasa de positividad del 7,1 por ciento.

En cuanto a la situación hospitalaria, ha detallado que en los hospitales hay 212 pacientes hospitalizados, de los que 41 están en la UCI.

Según ha expuesto, estos datos confirman "una cierta ralentización" del crecimiento que se inició después de Semana Santa, ya que en términos semanales se han registrado un 22 por ciento menos de casos, "rompiendo la tendencia alcista que llevábamos en las últimas semanas".

Sobre los ingresos hospitalarios, ha remarcado que los datos son "menos positivos", de modo que aunque las hospitalizaciones "bajan de la semana anterior a la previa de 120 a 98, pero crece la UCI de 18 a 19".

Así, ha incidido en que "aunque se ha empezado a contener relativamente la cuarta ola y el impacto hospitalario viene con un decalaje temporal de una semana en hospitalizacion y 15 días en UCI, los números son altos y supone un salto tanto en el total de ingresos como en la gravedad respecto a los ingresos de las olas anteriores".

"Los hospitales están muy tensionados, esto nos ha llevado a ser conservadores y precavidos de cara a renovar el actual abanico de medidas colectivas", ha comentado la consejera, quien ha remarcado que "estamos en un momento bastante decisivo", también en lo referente a la vacunación.

En esta misma línea, Carlos Artundo ha puesto de manifiesto la situación de riesgo en la que se encuentra Navarra y ha advertido de que "el riesgo de ir al hospital si has enfermado de Covid y de ser ingresado en la UCI se ha duplicado", excepto en los mayores de 80 años, que es "el colectivo que está prácticamente vacunado".

Según ha explicado, otro riesgo existente en la actualidad es lo referente al agotamiento y el cansancio por la pandemia, lo que se refleja por ejemplo en que, según datos aportados por los rastreadores, de 195 casos positivos detectados en un día, 124 provengan de los domicilios.

"En estos momentos tenemos el riesgo fundamental en los domicilios, donde algunas personas están socializando en los interiores. Esto está pasando incluso en pueblos perimetrados", ha comentado Artundo.

En este sentido, ha avanzado que "probablemente en los próximos días podamos tener no la situación que nos gustaría de descender -los casos-, sino un mantenimiento, incluso que no seamos capaces a corto plazo de dominar la situación". Y ha advertido de que si en los próximos días no se logran contener los contagios, "vamos a tener que empezar a pensar en desprogramar" actividad.

Por otro lado, el director general de Salud ha emplazado a la población a llamar y comunicar cuanto antes los síntomas, ya que, según ha dicho, "estamos viendo que algunas personas están llegando tarde". "Y eso es tremendamente negativo, estamos viendo personas que debutan con síntomas y llegan tarde, incluso personas que en algunos casos están teniendo que ingresar directamente en UCI", ha manifestado.