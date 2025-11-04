Se inicia la construcción de la primera promoción de vivienda protegida en el Casco Antiguo de Pamplona

Se inicia la construcción de la primera promoción de vivienda protegida en el Casco Antiguo, dos edificios de trece viviendas separados por un patio en la calle Descalzos. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública municipal Pamplona Ciudad Habitable - Iruña Biziberritzen S.A. ha iniciado esta semana la construcción de la primera promoción de vivienda protegida en el Casco Antiguo. Serán trece viviendas, doce de protección oficial y una de precio tasado, ubicadas en la parcela que actualmente ocupan los portales de la calle Descalzos, entre los números 55 al 61. El presupuesto de las obras alcanza los 2.937.685 euros, con un plazo de ejecución aproximado de dos años.

El solar que abarca el proyecto es la suma de cuatro parcelas diferentes, fruto del derribo planeado para los edificios actualmente existentes en ellas. Los edificios originales a derribar son estrechos y con gran fondo. De ahí la necesidad de sumar las cuatro parcelas para generar el resultado previsto de trece viviendas y una fachada, con unas dimensiones superiores a las tradicionales, pero que quedará integrada en el entorno. La promoción se desarrolla en dos edificios separados por un patio e incluye dos nuevos locales comerciales accesibles desde la calle Descalzos y que son pasantes, comunicando esta con el patio de manzana.

La promoción cuenta con un número total de trece viviendas de diferentes tipologías, bien de dos dormitorios, de tres dormitorios en dúplex o de 3 dormitorios en una planta. Aprovechando la posibilidad que da el PEPRI en cuanto a la ocupación y uso del bajo cubierta, las viviendas situadas en la última planta, antes de la cubierta, incorporarán ese espacio para sí mismas, permitiendo que estas cuenten con tres dormitorios. La promoción se construirá con materiales naturales (madera contralaminada en su mayoría), con calificación energética A y con consumo casi nulo, pues contará con geotermia colectiva, suelo radiante, placas solares y domótica.

De las trece viviendas, tres están reservadas para realojos de vecinos del Casco Viejo, afectados por el Plan de Vivienda del Casco Antiguo, cuyas viviendas desaparecen con la nueva promoción. Las otras diez se adjudicarán a través del Censo de Demandantes de Vivienda Protegida del Gobierno de Navarra, como reserva para personas empadronados en Pamplona. Para poder acceder a la adjudicación de una de estas viviendas, será necesaria, previamente, la inscripción como demandante de vivienda en ese censo, ha informado el Ayuntamiento.