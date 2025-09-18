Interior simula este domingo en Pamplona un accidente de tráfico y la intervención posterior

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Tráfico Navarra, ha organizado este domingo en el Parque de Antoniutti de Pamplona, junto a Fundación Mapfre, APTB y Bomberos y Bomberas de Navarra, la actividad 'Car Crash Show', que simulará un accidente de tráfico y desarrollará la actuación posterior de los agentes que intervienen.

El objetivo de esta actividad es "desvelar las responsabilidades y el alcance de este tipo de sucesos para educar a las personas participantes en la Conducta PAS (Proteger, Activar, Socorrer), una manera de actuar que puede contribuir a salvar vidas".

La acción estará acompañada de una serie de actividades en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que se viene celebrando desde el pasado 16 de septiembre y que culmina este lunes 22 con el objetivo de concienciar sobre la movilidad segura, tanto en el ámbito de la prevención como una vez ocurrido un posible accidente. En concreto, a la escenificación del siniestro vial, se unirán talleres de primeros auxilios y de RCP, circuito con gafas de distorsión, exposición de vehículos de rescate o un simulador de vuelco que se sumarán al ya tradicional circuito de bicicletas desde las 10.30 horas hasta las 14.00 horas, explican desde el Gobierno de Navarra.

En lo referido a la recreación del accidente, desde las 12.00 horas y durante una hora aproximadamente se describirá la situación de la mano de los diferentes cuerpos que intervienen en un siniestro de tráfico y que se encargan de la señalización, excarcelación o la atención médica. Así, los asistentes podrán comprobar de primera mano la intervención de una maniobra de rescate mientras aprenden aspectos básicos sobre Seguridad Vial, así como que la actuación primaria de los primeros testigos "es un elemento fundamental que puede determinar notablemente la acción de los equipos de intervención".

Esta semana, además, se ha proyectado en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra y en Civivox Condestable el vídeo de la campaña de educación vial 'En lo que dura un parpadeo', en el que se muestran los diferentes servicios del Gobierno de Navarra que colaboran en un accidente de tráfico junto a los testimonios de víctimas de un siniestro vial. También se han celebrado dos talleres de Seguridad Vial en transporte escolar para colectivos implicados en el transporte en el parque de Educación Vial de Tudela y en el Parque Polo.

EL DÍA SIN COCHES, ORIGEN DE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una iniciativa europea dirigida a sensibilizar, tanto al personal político como a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene el "uso irracional" del coche en la ciudad para la salud pública, así como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

Esta iniciativa, surgida en el año 1999 y apoyada desde el año 2000 por la Comisión Europea, se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre mediante la realización, entre otras, de actividades destinadas a promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas de carácter permanente. Además, el 22 de septiembre se celebra el Día sin coches, jornada que dio origen a esta iniciativa y que tiene como misión "encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades".