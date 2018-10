Investigadores del CIMA desarrollan una estrategia que frena el crecimiento del tumor hepático más común

Publicado 17/10/2018 13:35:01 CET

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Programa de Hepatología del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, pertenecientes al CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), han desarrollado un nuevo abordaje para tratar el carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado más común. Los resultados se han publicado en Hepatology, revista oficial de la American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) y una de las principales publicaciones internacionales en el campo.

Los investigadores del CIMA han demostrado cómo el ataque simultáneo a dos mecanismos epigenéticos vitales tanto de las células tumorales como de aquéllas que lo rodean (células estromales) "frena de manera muy eficaz el crecimiento del carcinoma hepatocelular en modelos experimentales".

"En este trabajo hemos identificado y caracterizado nuevas dianas terapéuticas basadas en una actividad coordinada entre la metilación del ADN y la metilación de las histonas. Hemos analizado de manera exhaustiva estos mecanismos en la biología del tumor y, junto con los Programas de Terapias Moleculares y Hemato-oncología del CIMA, hemos ensayado nuevos agentes farmacológicos que frenan de manera muy potente la carcinogénesis hepática", explica Maite García, coordinadora del trabajo, dirigido por Matías Ávila y Carmen Berasain, del Programa de Hepatología del CIMA.

La investigación, que cuenta con el impulso de la Fundación Bancaria La Caixa, da un paso más a buscar nuevas vías de curación de cáncer hepático. "El compromiso con la investigación es una de las líneas prioritarias de la Fundación Bancaria La Caixa, que ha triplicado su inversión, pasando de 30 a 90 millones de euros hasta el 2019, con el fin de encontrar soluciones a algunas de las problemáticas de salud más acuciantes de nuestro siglo", afirma Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa.

Esta colaboración abre las puertas al desarrollo de terapias que permitan inhibir la progresión de la enfermedad hepática crónica (fármacos antifibróticos) y el tratamiento del carcinoma hepatocelular.

El CIMA ha señalado en un comunicado que "el peso de las enfermedades hepáticas crónicas en Europa se ha incrementado significativamente en las últimas décadas" y en la actualidad, "supone un problema tanto clínico como económico y el pronóstico es que siga creciendo en los próximos años".

En concreto, el carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado más común, presenta dos características "alarmantes": su incidencia se está incrementando en los últimos años, tanto en los países occidentales como en vías de desarrollo, y los pacientes tienen una supervivencia "muy reducida". "Actualmente no existen tratamientos eficaces para frenar el crecimiento de este tumor, ni tampoco para atajar el de la fibrosis hepática, degeneración tisular debida a un daño hepático persistente que facilita el desarrollo tumoral", ha indicado.