Las invitaciones a los actos programados para los Encuentros de Pamplona 2026 pueden retirarse desde este lunes

Cartel de los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak 2026 - ENCUENTROS DE PAMPLONA

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde este lunes, 7 de septiembre, pueden retirarse las invitaciones de las conferencias, diálogos, talleres y actuaciones escénicas de los Encuentros de Pamplona / Iruñeko Topaketak 2026 a través de la web www.losencuentrosdepamplona.com o en las taquillas de Baluarte, en su horario de apertura habitual.

El programa de esta Bienal internacional de cultura se ha completado con participantes internacionales como la filósofa Simona Forti, la escritora Maja Haderlap, la dramaturga Victoria Szpunberg y las cineastas Carla Simón y Elena López Riera.

Asimismo, se han incorporado en calidad de facilitadores figuras como el periodista y ensayista Enric Juliana, la crítica literaria Mercedes Monmany, la filósofa Máriam Martínez Bascuñán y la hispanista Helena Buffery.

Finalmente, el escritor Mircea Cartarescu dialogará en entrevista con dos de sus principales traductores: Marian Ochoa y Xavier Montoliu.

La lista de participantes principales de diálogos, entrevistas y debates queda configurada del siguiente modo: Irina Scherbakova, Mircea Cartarescu, Mona Hatoum, Ray Brassier, Unsuk Chin, Barbara Cassin, Adanía Shibli, Hito Steyerl, Yuk Hui, Susana Solano, Emilio Gentile, Barbara Stiegler, Perejaume, Thomas Macho, Víctor Erice, Marie Bardet, Marion Poschman, José Luis Guerin, Juan Ignacio Cirac, Beat Furrer, Björn Schmelzer, Robert N. Proctor, Natasha Strobl, Victoria Cirlot, María Negroni, Sonia Contera, Chiara Bottici, Víctor Gómez Pin, Daniel Innerarity, Blanca Garí, Fermín Herrero, Antoni Clapés, Raquel Andueza, María Sánchez, Miren Agur Meabe, Mercedes Álvarez, Victoria Szpunberg, Beñat Achiary, Xabier Erkizia, Luis Arranz, Aitana Monzón, Simona Forti, Maja Haderlap, Carla Simón y Elena López Riera.

En cuanto al programa artístico: Alim Qasimov y Fargana Qasimova; TAO Dance Theater; La Pharmacó-Luz Arcas; Graindelavoix, Shantala Shivalingappa; Aurélien Bory; Kamchàtka; Voladores de Papantla; Capella de Ministrers; Grupo Enigma; Isabel Villanueva; Isabelle Duthoit; Andrea Ganuza; Taxio Ardanaz; 4Sonora, Elina Viluma-Helling y Eduardo Raimundo; además de las intervenciones y propuestas artísticas de Mona Hatoum, Hito Steyerl, Susana Solano y Perejaume, y la instalación de Azkonatolozan.

Se proyectarán trabajos de José Luis Guerin y Víctor Erice. Asimismo, habrá una actuación de Irrintzis por parte del Grupo laiaiai.

Completa el programa un equipo de facilitadores, entre los que se encuentran Andrea Aguilar, Antonio Castillo Cerezo, Berta Ares Yáñez, Carlos Velilla Lon, Cecilia Dreymüller, Eduardo Sáenz de Cabezón, Enric Juliana, Fabià Santcovsky, Garbiñe Ortega, Helena Buffery, Laura Chivite, Lisa Tan, Mar Padilla, Máriam Martínez-Bascuñán, Marian Ochoa, Mauricio Sotelo, Mercedes Monmany, Nimfa Bisbe, Preslava Boneva, Ramón Andrés, Ramon Lazkano, Vanessa Vargas, Violeta Kovacsics, Xavier Mas de Xaxàs, Xavier Montoliu Pauli, Xavier Nueno y Yulia Dobrovolskaia.

UN MÁXIMO DE DOS INVITACIONES POR PERSONA

Como en las ediciones anteriores, todas las actividades son gratuitas, excepto determinados espectáculos, cuyas entradas tienen un precio especial para garantizar la máxima accesibilidad y, además de en la citada web, pueden adquirirse en los espacios escénicos donde se celebran.

Puede consultarse la programación a partir de los bloques temáticos o itinerarios, o bien a partir de la agenda diaria en la web www.losencuentrosdepamplona.com. Se podrán retirar un máximo de dos invitaciones por persona para cada acto.

La Bienal internacional de cultura, arte y pensamiento está comisariada por el poeta y ensayista Ramón Andrés, promovida por el Gobierno de Navarra y organizada por Fundación Baluarte, con el apoyo de Fundación 'la Caixa' y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo, la Bienal ha generado un entorno de colaboración con entidades como el Museo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Casa Asia, Contemporánea Condeduque, Museo Reina Sofía y Colección Banco Sabadell.