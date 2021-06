Irache recibe más de 4.000 consultas y reclamaciones sobre telefonía en los cinco primeros meses del año

Las quejas más habituales son por el cobro de permanencia o los pagos al anular portabilidades

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en los primeros cinco meses del año más de 4.000 consultas y reclamaciones sobre temas de telefonía. Buena parte de los conflictos vienen por desacuerdos en las condiciones contratadas, por lo que la asociación ha recomendado pedir las condiciones por escrito y estudiarlas "detenidamente" antes de cambiar de operadora.

Entre las quejas más habituales están los cobros de penalizaciones al cambiar de compañía, "en muchas ocasiones no justificadas". Irache ha recordado que las cláusulas de permanencia "deben ser expresamente aceptadas por el consumidor al contratar, deben responder a una ventaja económica y el importe cobrado debe ser proporcional al tiempo que quede por cumplir".

Según ha explicado en una nota, la "falta de contrato escrito" al realizarse telefónicamente "hace que el consumidor no sepa si tiene permanencia o no" Otras veces el problema viene de que no han aplicado la penalización "de forma proporcionada". En este sentido, ha indicado que algunas compañías están aplicando actualmente "permanencias inversas", de tal manera que, cuanto menos tiempo falta para cumplir el plazo, más tiene que pagar el consumidor por irse.

Otros de los problemas que más se han repetido en estos meses son los pagos al anular el cambio a otra compañía después de aceptar una contraoferta de la operadora actual. La anulación de la portabilidad se ha realizado después de que la nueva compañía hubiera instalado el cableado, router u otros aparatos y, al cancelarlo "le facturan más de 100 euros por la instalación".

También se han dado quejas de consumidores a los que, al cambiar de compañía, la anterior les ha seguido cobrando por servicios que ya no prestaba. Esto ha sucedido en ocasiones con líneas de internet y también con líneas adicionales ofrecidas por las operadoras a coste cero pero que, al cambiar de compañía, "no se portan y en ese momento comienzan a generar cargos sin que el consumidor lo sepa", ha indicado Irache.

En menor medida, han llegado a Irache personas debido al incremento de su factura debido a servicios de terceros. Se trata de servicios de ocio o información que ofrecen empresas diferentes a la operadora, pero a través del servicio telefónico. "No es extraño que el afectado no recuerde haber solicitado el alta del servicio", ha indicado la asociación, que ha explicado que "algunos de estos servicios se contratan al facilitar el número de teléfono en algunas páginas de internet o al pinchar algún anuncio publicitario en el propio móvil".

Ha habido algunos casos de personas que han visto cómo su factura se encarecía debido a que su operadora "ha cambiado unilateralmente las condiciones del contrato". En ocasiones han aplicado a consumidores condiciones de empresas, "lo que ha supuesto para ellos unos cobros mayores". Al respecto, Irache ha destacado que "no se puede aplicar condiciones de empresa al consumidor" y ha precisado que "los cambios en el contrato tienen que ser comunicados y aceptados por el consumidor".

Irache ha apuntado que "buena parte de los problemas de telefonía provienen de una falta de información", con mayor frecuencia en las contrataciones telefónicas en las que "no siempre coinciden las promesas del comercial con las condiciones que se concretan en la llamada verificadora".