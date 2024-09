Irene Ayerra e Idoia Esparza protagonizan el segundo diálogo "Rompiendo la rueda", organizado por TracasaWomenTIC.

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Irene Ayerra, fundadora y CEO de Hemotic, e Idoia Esparza, delivery manager de Inetum, han protagonizado el segundo diálogo 'Rompiendo la rueda', organizado por TracasaWomenTIC.

Este grupo de trabajo, formado por profesionales de Tracasa Instrumental y Tracasa Global, empresas públicas del Gobierno de Navarra y de la CPEN, celebra estos espacios de encuentro con mujeres del sector TIC con el objetivo de compartir experiencias, visibilizar y promocionar entre las jóvenes las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) e inspirar a futuras generaciones a convertirse en referentes en el sector tecnológico.

Con la conducción de Idoya Areopagita, del área de Personas y Talento de Tracasa Instrumental y Tracasa Global, el diálogo entre Ayerra y Esparza realiza un recorrido por la etapa formativa de ambas protagonistas y por su trayectoria profesional, especialmente centradas, respectivamente, en la investigación en matemáticas y el emprendimiento empresarial y en la tecnología. Tanto Ayerra como Esparza han coincidido en animar a todas las jóvenes a "avanzar día a día" en su camino formativo y laboral y a "superar los obstáculos" que puedan ir surgiendo.

Ayerra, licenciada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, ha incidido durante el segundo 'Rompiendo la rueda' en la importancia de "creer al 100%" en tus proyectos, y ha reconocido, ante la menor presencia de mujeres en el sector tecnológico, que "no sé si es por ser joven o por ser mujer, pero sí es cierto que en ocasiones he apreciado un trato peor que el recibido por otras personas en situaciones similares". "Creo que, en este sentido, todavía nos queda trabajo por hacer", ha explicado.

Además, la fundadora y CEO de Hemotic ha manifestado la importancia de disponer de espacios que permitan visibilizar el trabajo de referentes femeninos reales en el sector tecnológico, como puede ser 'Rompiendo la rueda', y ha resaltado como uno de los principales logros en su trayectoria emprendedora "la gestión de los fracasos y de las veces que en nuestra empresa hemos recibido un no por respuesta". "Es clave gestionar bien estas situaciones para seguir mejorando", ha añadido.

Por su parte, Esparza, ingeniera informática con más de 15 años de experiencia en labores de desarrollo de software, especialmente en la gestión de proyectos, ha señalado que "desde pequeña sentí especial interés por las disciplinas de ciencias y la verdad es que no me costó demasiado decidirme a estudiar una ingeniería". "Sí que es cierto que cuando lo decidí, no apreciábamos demasiadas referentes profesionales en esta materia, pero tampoco tuve ningún impedimento para elegir y realizar mi propio camino", ha señalado.

En cuanto a la situación actual dentro del sector tecnológico, la extrabajadora de Tracasa Instrumental ha puesto en valor "el número de mujeres que están aportando su conocimiento en este campo en Navarra". "En este sentido, creo que no es comparable la situación actual de la mujer en el ámbito TIC con la que podía existir hace 50 años. Ahora está más presente y mucho más valorada. Sin embargo, al mismo tiempo, es cierto que en ocasiones se aprecia que hay personas que no se han sumado a este cambio, a esta evolución, y todavía se viven situaciones de agravio o discriminación. Hay que hacerse valer", ha afirmado.

Irene Ayerra e Idoia Esparza han tomado el relevo de las protagonistas del primer diálogo 'Rompiendo la rueda', que tuvo como invitadas el pasado mes de mayo a la consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital y presidenta del Consejo de Administración de Tracasa Instrumental y Tracasa Global, Patricia Fanlo, y a la ingeniera informática Susana Afonso, del área de Justicia e Interior de Tracasa Instrumental.

Tras estas dos primeras ediciones, los diálogos de 'Rompiendo la rueda' aspiran a convertirse, con el desarrollo de nuevas ediciones, en un espacio de encuentro de referencia en el que a través de los testimonios de mujeres del ámbito STEM e integrantes del grupo TracasaWomenTIC se logre avanzar en la visibilización del papel de las mujeres en el sector tecnológico e inspirar a niñas y jóvenes para desarrollar sus vocaciones en el ámbito STEM.

Desde su creación en 2022, el grupo TracasaWomenTIC, que tiene habilitada una dirección de correo electrónico de contacto (tracasawomentic@itracasa.es), ha completado diversas iniciativas, entre ellas, la organización del Desafío STEM, con la participación el pasado mes de junio de más de 300 escolares en actividades relacionadas con este ámbito; la conmemoración de los días de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con testimonios de compañeras dirigidos a inspirar a niñas en el sector tecnológico; procesos de mentoría con estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA); charlas en colegios, ofreciendo un enfoque novedoso sobre igualdad y equidad en las profesiones STEM; y colaboraciones en Jornadas CanSat, organizadas por la Agencia Espacial Europea.