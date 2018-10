Iribas confía en la "responsabilidad" del profesorado y se muestra "convencido" de que no habrá huelga

Actualizado 02/09/2011 13:54:16 CET

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, ha afirmado que tiene una "absoluta confianza en el alto sentido común y de la responsabilidad del profesorado" y ha deseado que "no se produzca ninguna actuación que perjudique al alumno de Secundaria de la educación pública", tras la decisión del Ejecutivo de ampliar de 17 a 18 las horas lectivas.

Así, José Iribas, que ha atendido a los medios de comunicación antes de visitar las obras del nuevo colegio público de Orkoien, se ha mostrado "convencido" de que no habrá huelga de profesores y ha reiterado que el departamento de Educación ha hecho un "planteamiento claro de diálogo y entendimiento" con este colectivo para abordar "las mejoras que necesita el alumnado".

Iribas se ha pronunciado en estos términos después de que ayer los sindicatos llamaran al profesorado a movilizarse y anunciaran una asamblea para el próximo martes en la que se estudiarían posibles acciones de protesta.

El consejero ha defendido la decisión del Gobierno de aumentar a 18 las horas lectivas una vez que el pacto educativo 2007-2011 ha concluido su vigencia. "El pacto educativo ha finalizado y volvemos a las 18 horas que estaban establecidas antes de 2007, es una cuestión que no tiene otra posibilidad habida cuenta de las circunstancias en las que vivimos", ha explicado.

Iribas ha defendido que "en un análisis comparativo con otras Comunidades Autónomas la cifra de 18 horas lectivas parece absolutamente razonable y además es la situación que se vivía hasta 2007, cuando se estableció un pacto cuya vigencia ha finalizado y volvemos a la situación en la que estábamos".

El consejero ha asegurado que está recibiendo "muchos contactos por parte del profesorado que me dicen que esta es una decisión que se podría haber tomado en otro momento y con otras formas, pero en cuanto al fondo no es una decisión que sea discutible".

José Iribas ha reivindicado que "la situación educativa en Navarra es fantástica y lo va a seguir siendo" y ha destacado que "las afecciones que puedan existir en ningún caso van a suponer una merma de la calidad del servicio que se presta desde el sistema educativo". "Que no se pretenda poner la calidad como excusa porque la calidad del servicio educativo y la magnífica labor docente que llevan a cabo los profesores no está puesta en tela de juicio por el hecho de que llevemos a cabo 18 horas, una de las cifras más bajas de todas las CCAA", ha dicho.

Así, Iribas se ha mostrado "convencido" de que no va a haber huelga y ha recordado que ya ha emplazado a los sindicatos a que "trasladen cuáles son sus planteamientos de las distintas materias o ámbitos donde puedan tener interés para que establezcamos prioridades y nos pongamos a trabajar sobre ellas con un calendario".

El consejero ha asegurado que "siempre les hemos ofrecido la interlocución y si tienen respuesta al planteamiento que les hicimos de que señalen objetivos y hagamos un calendario, desde el departamento no va a haber más que diálogo y ganas de entendernos en todo aquello que no suponga que tengamos que gastar aquello que no tenemos".

Iribas ha agregado que "si tenemos una limitación presupuestaria, intentaremos ponernos de acuerdo en cómo priorizamos, cómo ordenamos, estamos siempre abiertos al diálogo y sobre todo ocupados en que el alumno de Secundaria tenga el servicio docente que se merece y creemos que va a haber normalidad".

En este sentido, el consejero ha destacado que ayer escribió una carta a cada profesor del sistema educativo de Navarra y "la respuesta que estoy teniendo, a veces telefónica, otras a través de la red, y otras veces personal, es que esta cuestión de pasar de 17 a 18 horas lectivas no tiene un pase para que perjudique al alumno de Secundaria de la pública".