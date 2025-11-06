Irujo pide una "negociación competencial" sobre los proyectos eléctricos: "No podemos ir a Madrid a mendigar MW"

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha reclamado "una negociación competencial" entre el Estado y Navarra en cuanto a la planificación energética. "No podemos estar sujetos a estos procedimientos unilaterales por parte del Estado", "no podemos ir a Madrid a mendigar megavatios, porque nuestro futuro industrial está en juego", ha recalcado.

En el marco de una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, Irujo ha explicado que la electricidad supone actualmente el 21% del total del consumo energético y el objetivo es alcanzar el 30% en 2030, para lo que "es imprescindible que la red de transporte en alta tensión vertebre el territorio" y el "refuerzo" de las subestaciones eléctricas. En este sentido, ha considerado "muy escasa" la inversión para Navarra contempladas en la planificación para 2030, que no incluye proyectos como la ampliación de la subestación 'La Serna', de la subestación en Orcoyen' y el doble circuito Muruarte-Tierra Estella de 220 kV.

No obstante, ha remarcado que, actualmente, "Navarra tiene capacidad eléctrica para su industria", citando proyectos de redes de alta tensión "en toda Navarra" y proyectos de energía renovable que "casi duplican la potencia instalada actual". "No tenemos ni un solo proyecto industrial de electrificación que esté en peligro", ha remarcado.

Por otro lado, ha asegurado que "el nivel actual de presunta saturación de las redes eléctricas de Navarra no obedece a proyectos industriales, sino a un aumento significativo de proyectos de almacenamiento, que están copando ahora mismo cerca de un 40% de la capacidad". Por ello, ha pedido al Gobierno de España que "priorice los proyectos industriales". Igualmente, ha reclamado "un cambio en el modelo de gestión" de la planificación, "donde no existe ponderación de cohesión territorial" y que premian "al mal alumno".

Por ello, ha considerado que la planificación eléctrica debería tener un criterio de "ponderación territorial" y ha anunciado la presentación de alegaciones, cuyo plazo vence el 16 de diciembre. Irujo ha remarcado que "pensar en el futuro de Navarra pasa por la industria y por poder seguir atrayendo proyectos industriales, para lo que necesitamos sí o sí incrementar nuestra capacidad eléctrica".

Por su parte, la parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha advertido de que Navarra es una de las comunidades "más saturadas" a nivel eléctrico, un 94%, debido a la "falta de inversión y desidia del Gobierno de España". En este sentido, ha criticado que de los 13.600 millones previstos por el Ejecutivo central en su plan eléctrico, "a Navarra llegarían 161 millones" y no se tienen en cuenta las "necesidades" de la industria navarra. "El Gobierno de Sánchez está hipotecando el futuro de la industria navarra", ha criticado. "Que Navarra no tenga la potencia eléctrica que necesita causa una profunda preocupación", ha destacado Elizalde, que ha indicado que actualmente todavía se están ejecutando las inversiones del plan 2022-26 y el plan 2030 "no tiene inversiones".

Así, ha vaticinado que "el desfase de las inversiones eléctricas en Navarra va a durar 20 años por el nivel y ritmo de ejecución del Gobierno de España". Al respecto, ha resaltado que las inversiones "clave", citando la subestación de La Serna y la ampliación de la subestación de Orkoien, no están contemplados en el borrador del Ministerio. Por otro lado, ha subrayado que "se está trabajando pro la transición energética de la industria sin hacer los cambios estructurales que requiere".

El socialista Javier Lecumberri ha indicado que "tendremos que reconocer lo que nos consolida" en la planificación anterior y en la de 2030 y reivindicar "lo que queremos mejorar". No obstante, ha resaltado que "tenemos asegurada la capacidad de generación a través de las energías renovable" y "tenemos asegurado el transporte eléctrico, que va a ser vertebrada a lo largo del territorio de Navarra". A UPN le ha reprochado que "se dedican a poner palos en las ruedas y luego a decir que el vehículo no anda". "Si necesitamos crecer en necesidades energéticas es porque las perspectivas son de crecimiento industria", ha destacado.

Por parte de EH Bildu, Oihan Mendo ha compartido que "Navarra no puede estar mendigando megavatios" y ha destacado que la planificación eléctrica "deberá afrontar la saturación" de la red eléctrica. "El fondo del debate es si queremos seguir siendo un petroestado o si queremos pasar a ser un electroestado que favorezca la descarbonización y el mantenimiento de la industria, la generación distribuida y la sostenibilidad del sistema de bienestar público en parámetros medioambientales y económicos", ha subrayado.

El representante de Geroa Bai Mikel Asiain ha indicado que en estos momentos "es imprescindible para nuestra comunidad" inversiones como el segundo transformador en la subestación de Tierra Estella, el nuevo cierre Tafalla-Sangüesa, la ampliación de la Serna o las ampliaciones de Orkoyen y de Olite. Ha criticado que la "decisión final" de la planificación sea del Estado y, en caso de desacuerdo, "la única posibilidad" es presentar alegaciones.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha remarcado que "sin energía suficiente, estable y competitiva no hay industria y no hay empleo" y ha criticado que "el Gobierno central ha decidido dejarnos fuera del reparto serio de capacidad eléctrica, mientras otras comunidades consiguen más potencia" y "aquí nos quedamos con buenas palabras y con cero o ninguna garantía". "Mientras otros presionan y consiguen resultados, aquí nos limitamos a decir que tenemos pocas posibilidades y vamos a presentar alegaciones", ha afeado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha destacado que la política energética "es vital" para el "futuro industrial" de Navarra y la lucha contra el cambio climático. Ha llamado a "avanzar en la energía verde" e impulsar "la eficiencia energética". Por otro lado, ha pedido que se apuesten por proyectos que "de verdad generan valor" frente a la "burbuja" de los centros de datos quen suponen "una inversión energética muy grande" y que "aporta muy poco".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha criticado el "fanatismo climático que está arruinando nuestra industria y nuestro campo" y ha defendido "un plan de soberanía energética", derogar "leyes climáticas ideológicas", bajar impuestos, "acabar con el mercado de emisiones de CO2" e "impulsar la energía nuclear, ampliando la vida útil de las centrales".