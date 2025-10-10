Irujo presenta plantea un "testeo" de la Ventanilla Única Empresarial con las empresas de Huarte

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, en su intervención en la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, ha participado, este jueves, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, en la jornada de presentación del nuevo Servicio de Dinamización Empresarial, impulsado por el ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de "fortalecer la colaboración público-privada y fomentar el desarrollo económico local".

Durante el encuentro el consejero Mikel Irujo ha presentado los avances en la Ventanilla Única Empresarial, una "iniciativa estratégica" del Gobierno de Navarra que busca "simplificar los trámites, ofrecer una atención integral a las empresas y promover la digitalización y la eficiencia administrativa". Este será uno de los puntos importantes de la futura Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial. En esta sesión, además, se han recogido las necesidades de empresas locales y se planteó un primer "testeo" del sistema con las empresas de Huarte, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

En este sentido Irujo ha subrayado que "Huarte es un municipio con una fuerte vocación industrial y comercial, que ha sabido apostar por la innovación y la colaboración institucional. Desde el Gobierno queremos acompañar ese esfuerzo, alineando las políticas de desarrollo empresarial con las necesidades reales de su tejido productivo, teniendo en cuenta la situación actual de los polígonos industriales del municipio".

Durante la jornada se ha puesto en valor la importancia de la co-gobernanza y de los nuevos modelos de colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial, "claves para avanzar hacia una industria más innovadora, sostenible y competitiva".

El acto ha contado con la participación del consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo Amezaga, y de la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra. Han estado acompañados por el alcalde de Huarte, Alfredo Arruiz, el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, así como otros representantes municipales, empresas de los polígonos de Huarte y agentes sociales y económicos.

El Gobierno de Navarra mantiene una colaboración continuada con el Ayuntamiento de Huarte en el impulso de la actividad de la zona, habiendo "organizado en el pasado jornadas sectoriales en el municipio, como la dedicada al sector aeroespacial, en el marco de nuestros proyectos estratégicos para reforzar empresas en nuevos sectores emergentes. En el futuro volveremos con la ventanilla única empresarial", ha señalado el consejero.