IU exige que la ciudadanía de Navarra y Euskadi participe en la actualización de la Lorafna y del Estatuto de Gernika

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra y Ezker Anitza-IU de Euskadi han exigido el desarrollo de un proceso "participativo y popular" en el que la ciudadanía de la Comunidad foral y de País Vasco "se pueda implicar y, de manera colectiva", pueda participar en la actualización de la Lorafna y del Estatuto de Gernika, respectivamente.

Así lo han indicado este lunes en Pamplona Carlos Guzmán, coordinador general de IU Navarra, y Arantza González, coordinadora general de Ezker Anitza, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada de trabajo entre ambas formaciones sobre autogobierno.

Guzmán ha destacado la necesidad de abrir a la sociedad "este necesario proceso de debate político que se está desempeñando" en el Parlamento de Navarra en torno a la actualización de la Lorafna. "Esas interesantes propuestas que estamos recibiendo en el Parlamento de la mano de las organizaciones sociales, de la mano de las organizaciones sindicales, creemos que deben trascender los despachos del Parlamento", ha subrayado Guzmán, que ha considerado que "debemos hacer partícipe al conjunto de la sociedad navarra de esos debates y de esas propuestas para, entre todos y todas", construir la Lorafna "que necesitamos hoy en día".

"Exigimos un proceso participativo y popular en el cual el conjunto de la sociedad navarra se pueda implicar y, de manera colectiva, pueda construir esa reforma, esa actualización de la Lorafna que nos garantice al conjunto de los navarros y de las navarras, con especial énfasis a las familias trabajadoras, una vida digna y una igualdad de objetivos y de oportunidades", ha reivindicado.

A preguntas de los medios, el coordinador general de IUN no ha detallado cómo se materializaría esta participación ciudadana aunque están trabajando en trasladar una propuesta concreta al Parlamento y al resto de instituciones.

Según ha señalado Guzmán, Izquierda Unida es una organización federal "y tanto en Navarra, como en Euskadi, como en el conjunto del país defendemos nuestros autogobiernos, el autogobierno navarro y el autogobierno vasco, como dos necesarias herramientas de transformación social". "No defendemos nuestros autogobiernos desde una visión historicista o miticista. Lo hacemos desde una visión que lo que busca es fortalecer los derechos de la mayoría social trabajadora en Navarra y en Euskadi", ha subrayado.

A su juicio, la república federal, que defiende Izquierda Unida en el conjunto del Estado, "debe cimentarse de manera solidaria sobre nuestros dos autogobiernos". Según Guzmán, "el cupo vasco y el convenio navarro, que son los elementos sobre los cuales se estructuran nuestros autogobiernos, se deben utilizar de manera solidaria para construir esa república federal" que IU defiende.

"Debemos aspirar, en Navarra, en Euskadi y en el conjunto del territorio del Estado, a gestionar desde nuestros territorios las más amplias competencias posibles para acentuar las necesidades que tienen las familias trabajadoras de nuestras distintas regiones y naciones", ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Arantza González, que ha indicado que "en Euskadi hay ahora mismo un debate a puerta cerrada entre PNV y EH Bildu en relación con las posibilidades de aprobar un nuevo estatuto para Euskadi". "No obstante, cuestionamos y criticamos que estas formaciones no tienen en cuenta otra parte importante de la sociedad vasca no independentista, y en nuestra opinión un debate de tanto calado debe hacerse públicamente y contando con la participación de la ciudadanía, algo que, por desgracia, no está pasando", ha manifestado.

A su juicio, "más autogobierno tiene que servir para ofrecer un futuro con capacidad de decidir, no solamente en términos de la relación con el Estado en términos nacionales, sino también en términos democráticos y de clase".

"La sociedad vasca del siglo XXI es plural, diversa por razones de identidad, de origen, de género o de clase, y esas dimensiones claramente tienen que estar presentes en un nuevo estatuto. Vivimos en una sociedad avanzada y con retos muy diferentes a los de 1979. Ha habido cambios profundos en el mundo del trabajo, el envejecimiento demográfico, la urgente necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, el cambio climático, la diversidad social. Todo esto tiene que tener un reflejo profundo y claro en un nuevo estatuto para la sociedad vasca del siglo XXI", ha explicado.

En cuanto al traspaso de las transferencias pendientes en Euskadi, ha criticado "el incumplimiento del Estatuto de Gernika, pero también que el PNV lo ha utilizado como moneda de cambio ante diferentes situaciones políticas que poco o nada tenían que ver con él".

"En Euskadi, a pesar del importante nivel de autogobierno que ya tenemos, la inmensa mayoría de los servicios públicos, por ejemplo, están subcontratados y en manos de empresas privadas cuyos objetivos son lograr beneficios económicos utilizando los recursos públicos para ese fin", ha comentado.

También, según ha añadido, "hemos visto cómo a lo largo de estos años empresas que se crearon con dinero público, o principalmente público, han terminado en manos de grandes fondos de inversión o multinacionales, como por ejemplo Euskaltel". "Y ahora estamos también asistiendo a diferentes operaciones empresariales con participación pública con la excusa o con el argumento de garantizar el arraigo de esas empresas como por ejemplo Talgo o la antigua Ibermática, empresas que el PNV califica de estratégicas para la economía vasca", ha dicho.

A su juicio, "si estas empresas son estratégicas y queremos garantizar su arraigo, la única manera de hacerlo es con una participación pública mayoritaria o total, porque, de lo contrario, nada va a garantizar que esas empresas dentro de unos años puedan volver a acabar en manos privadas con intereses ajenos a los intereses de Euskadi".

Por otro lado, también ha compartido con Guzmán "la necesidad de avanzar hacia un modelo de Estado alternativo al actual, una república federal, plurinacional y solidaria". Para IU, ha explicado, "la república no es simplemente una forma de Estado que puede dar solución al problema territorial". Es también "un proyecto político muy amplio que tiene que conectar con todas las injusticias, los problemas y los anhelos de la ciudadanía para elevarlos a un plano mucho más importante, el de un proyecto de país, un Estado republicano, laico, justo, democrático, igualitario, fraterno y sostenible que, en definitiva servirá para que las familias trabajadoras podamos vivir dignamente".