La Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra se ha sumado este lunes a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico que, desde hace 30 años, se celebra el tercer domingo de noviembre de acuerdo con una Resolución de la Asamblea General de la ONU.

Con este motivo, se ha celebrado una concentración a las puertas de la Jefatura en Pamplona a la que han asistido, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, la jefa provincial de Tráfico, Belén Santamaría, y representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral, así como integrantes de otros cuerpos policiales y la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN).

La campaña de este año, con el lema 'Talentos perdidos', pone el foco en que, cuando una persona muere o resulta gravemente herida en un accidente de tráfico, el mundo pierde una vida y, con ella, también pierde su potencial, sus ideas y su impacto futuro en la sociedad.

Según las estadísticas, las lesiones por siniestros viales siguen siendo la principal causa de mortalidad entre la infancia y la adolescencia. El vacío que deja una muerte o una lesión grave en la carretera se transmite con fuerza a través de imágenes tales como un escenario vacío, un campo deportivo desierto o una habitación silenciosa: espacios donde su presencia se extraña profundamente y su ausencia se siente dolorosamente.

Con la conmemoración de este día se trata, además, de proporcionar una plataforma para que las víctimas de tráfico y sus familias puedan recordar a quienes murieron y resultaron heridas en las carreteras; reconocer el trabajo de los servicios de emergencia; llamar la atención sobre la respuesta legal a las muertes y lesiones en accidente; abogar por un mejor apoyo a las víctimas de tráfico y a sus familias; y promover acciones para prevenir y reducir los accidentes.

Los accidentes de tráfico se cobran la vida cada año de, aproximadamente, 1,3 millones de personas en todo el mundo y causan lesiones a más de 50 millones. Es decir, cada minuto mueren en torno a 12 personas en el mundo a causa de los accidentes de circulación.

En lo relativo a Navarra, han perdido la vida en las carreteras en lo que va de año un total de 32 personas, según los datos de la DGT. De ellas, 30 murieron en accidentes en vías interurbanas y dos en vía urbana. En el caso de las vías interurbanas, se habían registrado hasta el 14 de noviembre 201 accidentes con víctimas que habían dejado un total de 52 personas heridas hospitalizadas y otras 236 no hospitalizadas. En vías urbanas, se habían producido 524 accidentes con víctimas con un total de 65 personas heridas hospitalizadas y 529 no hospitalizadas. El año pasado en estas fechas, habían fallecido en las carreteras navarras 19 personas, 18 de ellas en vías interurbanas y una en vías urbanas.