José Mercé actuará el 27 de agosto en el Baluarte de Pamplona dentro del Festival Flamenco on Fire

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantaor jerezano José Mercé presentará el próximo 27 de agosto en el auditorio Baluarte de Pamplona su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro', en el marco de la XIII edición del Festival Flamenco on Fire.

Esta propuesta de Mercé trasciende el homenaje para convertirse en un ejercicio de memoria, reinterpretación y diálogo entre dos universos musicales profundamente emocionales.

Las entradas para este concierto, que tendrá lugar a las 21.15 horas en la Sala Principal de Baluarte, cuestan 30, 35, 42 y 48 euros, y se pueden adquirir en la taquilla de Baluarte y en el punto de información y venta de Nicdo en el Centro Comercial La Morea.

También se pueden comprar online, a través de www.baluarte.com, por 30,95, 35,95, 42,95 y 48,95 euros (incluyen gastos de gestión). Además, hay posibilidad de comprar entradas accesibles (PMR y PDS).

Será la cuarta visita de José Mercé al Baluarte, dos de ellas en el marco del Festival Flamenco on Fire.