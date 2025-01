Juan Luis García toma posesión como consejero apostando por "seguir avanzando" hacia "una Navarra más digital"

Dice que el traspaso se hará "con total normalidad" y anuncia que la nueva directora general de Universidad será Eva Perujuániz

PAMPLONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El recién designado consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, ha tomado posesión de su cargo este martes, en sustitución de Patricia Fanlo, en un acto en el que ha destacado su apuesta por "seguir avanzando" hacia "una Navarra más digital" y por "mantener el ecosistema innovador" de la Comunidad foral, entre otras cuestiones.

El acto ha estado encabezado por la presidenta de Navarra, María Chivite, que ha remarcado que "este departamento es especialmente relevante en estos tiempos transformadores que vivimos, en los que el reto de la innovación, la digitalización y el talento no solo son prioritarios, sino que son la base".

"Son el pilar sobre el que construir este nuevo modelo, tanto productivo como de vida, en el que ya estamos caminando. Porque este Gobierno ha tenido siempre claro el camino y, por lo tanto, seguimos con el compromiso y la convicción de que solo desde el conocimiento, la ciencia, la innovación y la digitalización podemos situarnos de pleno en la sociedad del siglo XXI", ha manifestado, tras añadir que "el aprendizaje debe ser una actitud, no una etapa".

Entre las principales tareas del nuevo consejero, Chivite ha mencionado la firma del convenio con la Universidad Pública de Navarra, cuya parte económica ya fue cerrada por la anterior consejera "a quien, de nuevo, le damos las gracias por todo el trabajo realizado". También ha citado "proyectos muy interesantes" como el Building & Architecture Institute (BAI).

"Y, por supuesto, la innovación, la ciencia en su sentido más amplio y transversal, seguirán siendo parte del día a día del departamento. Navarra es una región innovadora fuerte en Europa, pero su reto es mejorar. Porque queremos ser una comunidad que destaque por la creación de valor, por la calidad de vida, como ya lo hacemos liderando este indicador en España, por ser una sociedad del conocimiento donde la formación, también la superior, esté al alcance de todas las personas", ha dicho.

Por su parte, García ha agradecido a la presidenta "la confianza que ha depositado en mí" para liderar el departamento y ha apuntado que "es un verdadero honor formar parte de este Gobierno". Entre los principales "retos a los que nos enfrentamos como departamento", ha subrayado que "vamos a dedicar nuestros esfuerzos a toda la parte de innovación, a mantener el ecosistema innovador de Navarra", ya que la Comunidad foral "está dentro de las 100 regiones más potentes en innovación".

También ha apostado por hacer del ámbito universitario "un espacio inclusivo que dé oportunidades a todas las personas en Navarra" y, a nivel de la transformación digital de Navarra, por "seguir avanzando en una Navarra más digital, sin olvidarnos de que todo el trabajo que tenemos que realizar tiene que estar centrado en las personas y que nadie se quede atrás".

TRASPASO DE CARTERA CON "TOTAL NORMALIDAD"

García también ha agradecido el trabajo realizado por Fanlo, así como "las felicitaciones que me ha hecho también a nivel personal y a través de las redes sociales". "Va a haber un traspaso de cartera con total normalidad. De hecho, he estado hablando con ella estos días y la semana que viene ya tendremos una primera reunión para ver los temas prioritarios que hay en el departamento, que me consta que hay muchos y hay que seguir avanzando", ha apuntado.

Según ha añadido, "dentro de esa normalidad, el equipo que está ahora mismo en el departamento va a continuar con nosotros, excepto la directora general de Universidad, que vuelve a su puesto de trabajo en la Universidad Pública" y a quien ha agradecido "el trabajo que ha desempeñado siempre con lealtad a este Gobierno".

Ha anunciado García que la nueva directora general de Universidad será Eva Perujuániz, "una profesional que viene del mundo del empleo y que también está relacionada con el mundo de la consultoría en políticas públicas". También "se incorporará una dirección de servicio que ya está elegida".

En respuesta a los medios de comunicación, García -hasta ahora director gerente de la sociedad pública Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas (CNAI)- ha señalado que no se esperaba este nombramiento. "He estado muy cómodo en mi puesto de trabajo y la verdad es que es un reto similar, porque también hemos tocado temas de digitalización", ha indicado.