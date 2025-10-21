LAB, UGT y ELA inician movilizaciones para exigir la negociación del I Convenio de Restauración Colectiva de Navarra

Concentración de LAB, UGT y ELA para exigir la negociación del I Convenio de Restauración Colectiva de Navarra - UGT

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, UGT y ELA han anunciado el inicio de un ciclo de movilizaciones este mes de octubre, coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2024-2025, para reclamar la apertura de una mesa de negociación del primer convenio de Restauración Colectiva de Navarra.

Según han indicado en un comunicado conjunto, en 2016, el sector pasó de estar bajo el convenio provincial de Hostelería al convenio estatal de Restauración Colectiva, que, según los sindicatos, fue "negociado en Madrid sin tener en cuenta la realidad de la representación sindical en Navarra ni la realidad de los y las trabajadoras del sector aquí".

Durante el curso escolar 2024-2025, "la representación sindical del sector en Navarra, exceptuando a CCOO -firmante del Convenio Estatal-, realizó un llamamiento a las patronales para abrir un ámbito de negociación".

Ante "la respuesta negativa tanto de la patronal como de las empresas que prestan servicios en Navarra", los sindicatos "decidieron dar un paso adelante y comenzar un ciclo de movilizaciones durante este curso escolar".

Los sindicatos han remarcado que "aproximadamente 2.000 personas están afectadas por esta situación, en un sector feminizado y disperso entre cafeterías de hospitales, escuelas, universidades y residencias de toda la comunidad de Navarra".

Han destacado que "la realidad del trabajo es muy diferente" y que el actual convenio estatal "no contempla aspectos básicos como las categorías, los ratios en los comedores o las dietas".

En la Comunidad Autónoma Vasca, los mismos sindicatos "han logrado recientemente, gracias a las movilizaciones, constituir una mesa negociadora para su convenio autonómico".

"Ahora es aquí, en Navarra, donde toca conseguirlo. La lucha merece la pena. Tenemos que conseguir que las patronales líderes del sector en Navarra abran también ese camino aquí", han reivindicado, tras realizar un llamamiento "a la movilización".

Los sindicatos también han realizado un llamamiento a las empresas y patronales, así como a la Administración -a la que también señalan como "responsable de la precariedad del sector por la publicación de los pliegos"-, para que "asuman su responsabilidad y negocien un convenio digno lo antes posible".