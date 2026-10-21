Localizado un hombre de 73 años desaparecido en la NA-170

La Guardia Civil localiza a un hombre de 73 años desaparecido en la NA-170. - GUARDIA CIVIL
PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Navarra ha localizado durante la noche de este martes a un hombre de 73 años, residente en Gipuzkoa y diagnosticado de alzhéimer, cuya familia había alertado de su desaparición.
Tras recibirse el aviso a través de los servicios de emergencia, se han realizado las correspondientes gestiones de coordinación para tratar de determinar su paradero.
Una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Mugaire de la Guardia Civil ha localizado al varón en las inmediaciones del kilómetro 24,200 de la carretera NA-170, estableciendo contacto con los servicios de emergencia y realizando las gestiones necesarias para facilitar su reencuentro con los familiares.
Finalmente, sobre la medianoche de este miércoleslos agentes han comunicado que el hombre ya se encontraba acompañado por su familia, dando por finalizada la intervención.