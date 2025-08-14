El lunes se corta el tráfico en la N-121-A, en la calzada sentido Irun-Pamplona, por las obras en los túneles de Belate

El corte se realizará entre los puntos kilométricos 35 a 27 de 8.00 a 13 horas

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes día 18 de agosto está previsto un corte de tráfico en la carretera N-121-A, entre los puntos kilométricos 35 a 27 en sentido Irun-Pamplona de 8.00 a 13 horas, para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate.

El tráfico se desviará por la carretera local NA-1210 (Puerto de Belate). Por su parte, el tráfico en el sentido Pamplona- Irun se mantendrá sin afecciones por la carretera N-121-A, explican desde el Gobierno de Navarra.

El motivo del corte es el traslado de sismógrafos para el control del túnel en servicio y poder continuar con los trabajos que se están desarrollando.