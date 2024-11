Una manifestación recorre Pamplona reclamando que la "vergüenza" ante la violencia sexista recaiga en el agresor

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha recorrido este lunes las calles del centro de Pamplona reivindicando que "estamos ya hartas de ser nosotras quienes tenemos que pasar vergüenza" tras un caso de violencia sexista, y que "quienes tienen que sentir vergüenza son los agresores".

La movilización ha partido pasadas las 20 horas desde la Plaza del Castillo de la capital navarra, encabezada por una pancarta con el mensaje 'Si no eres solución, eres problema', y se han podido leer carteles con mensajes como 'Vale ya', 'La herida es de todas', 'Vergüenza cambia de bando', 'Todos conocemos muchas víctimas pero nadie a un agresor', o 'El machismo mata, el silencio lo permite'. También se han lanzado gritos como 'La calle y la noche también son nuestras'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iratxe Álvarez y Kenia Cordero han afirmado, en representación de la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista, que "el mensaje que lanzamos es muy claro". "Si no eres parte de la solución, eres problema. Es un mensaje que interpela directamente y fundamentalmente a los hombres, pero también a los medios de comunicación, a las instituciones y a la sociedad en general", ha explicado Álvarez.

También ha indicado que "estamos ya hartas de ser nosotras quienes tenemos que pasar vergüenza", y de ahí la reivindicación de que "la vergüenza cambie de bando". "Quienes tienen que sentir vergüenza son los agresores, son aquellos que nos agreden y quienes nos violentan diariamente con las múltiples formas de violencia sexista", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado Cordero, que ha apuntado que "este es el momento" de que la vergüenza "no recaiga en nosotras, sino que recaiga en quienes nos agreden", y de que se "pongan los medios para acabar con esto, desde todos los hombres a las instituciones".

En respuesta a los periodistas, Álvarez ha señalado que "es verdad que avanzamos, pero se avanza lento". "Cada vez es mayor la implicación que tienen las instituciones en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero también es verdad que quedan muchos huecos por cubrir", ha subrayado, tras añadir que es necesario entender "el problema que tenemos de violencia sexista como lo que es en realidad: algo estructural".

"Que las políticas han de ser transversales y que al final, bienvenidas las leyes, bienvenidas los cambios de políticas, pero si no se ponen los medios suficientes, si no hay dotaciones económicas, si no se incide en que se cumplan los protocolos tanto en sede judicial como en las diferentes policías y demás, de nada sirve o de muy poco sirven todos esos avances que, poco a poco, vamos consiguiendo", ha remarcado.

Asimismo, ha comentado que "tampoco podemos obviar el ascenso que está teniendo la ultraderecha y quienes niegan la existencia de la violencia contra las mujeres".